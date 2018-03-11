حسين الجسمي يحصل على جائزة الفنان الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشارقة 24:

حقق الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" نجاحاً جديداً وتميزاً مختلفاً على صعيد العالمية في العاصمة الروسية موسكو، وبحضور رفيع المستوى في حفل جوائز Bravo Awards العالمي الذي يقام سنوياً، وكُرّم بجائزة "الفنان الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، على مسرح قصر الكرملين الروسي الشهير.

وأكد حسين الجسمي خلال استلامه الجائزة والتكريم، بأن هذا التكريم يعني له الكثير كونه يقف هنا اليوم في هذا المحفل العالمي مكرماً باسم الفنان الإماراتي العربي، وقال خلال كلمته على المسرح: "تكريمي في حفل جوائز Bravo Awards العالمي، يعني لي الكثير لأنني إماراتي أولاً وعربي، والذي أرى فيه دعم وطني وقادتي المستمر، وأنا فخور بهذه الجائزة وهذا التكريم العالمي"، ثم اختتم حديثه قائلاً:" أهدي هذا التكريم الى عاصمتنا الغالية الشامخة أبوظبي وجميع أهلي وأخواني وأخواتي في الإمارات"، وقام بعد ذلك بأداء أغنية "بشرة خير" وسط الحضور المدعوين وأمام شاشات القنوات الروسية والعالمية الناقلة للحدث العالمي.

وأعرب أيضاً الجسمي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن سعادته بجوائز Bravo Awards قائلاً ومغرداً: "أقف اليوم على مسرح قصر الكرملين في موسكو لأُكرَّم (الفنان الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وأحمل اسم وفن وثقافة بلادي ووطني دائماً بكل فخر، شكراً إماراتي الحبيبة.. شكراً قادتي الكرام.. شكراً وطني العربي وجمهورنا الحبيب".