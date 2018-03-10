الشيخ زايد "الشخصية المحورية" لمعرض أبوظبي للكتاب

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيكون هو "الشخصية المحورية"، للدورة الثامنة والعشرين التي تنطلق، الشهر المقبل.



ويأتي هذا الاختيار، تزامناً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 2018 "عام زايد"، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الدولة.



وقال سيف غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: "إن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، يعد رجل الثقافة الأول، فقد شكلت قضايا الثقافة وبناء مجتمع المعرفة، محوراً أساسياً مهماً، من محاور اهتمامه، لتحقيق التوازن بين ممارسات أبناء مجتمع الإمارات وسلوكياتهم، وضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد، بالتزامن مع بناء مستقبل باهر ومنفتح على الثقافات الأخرى".



وأضاف "احتفاء بفكر الأب المؤسس ونهجه، فإن هذه الدورة ستسلط الضوء على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإسهاماته في مختلف الميادين والمجالات".



وكان المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، قد أسس معرض أبوظبي للكتاب في عام 1981.



وتقام الدورة الثامنة والعشرون للمعرض، في الفترة من 25 إبريل المقبل إلى الأول من مايو المقبل، واختيرت بولندا "ضيف شرف" دورة هذا العام.