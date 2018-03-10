مسرح المجاز يحيي أمسية استثنائية لفناني الطرب اللبناني الأصيل نجوى كرم وملحم زين

سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال تكريم الفنان ملحم زين



































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الشارقة 24:



تألق مساء الشارقة على البحيرة الهادئة بمسرحها الروماني الفريد من نوعه في المنطقة، بباقة منتقاة من روائع إنتاج الفنانين نجوى كرم، وملحم زين أخذت الحضور بين جبال لبنان الشامخة، في رحلة فنية تاريخية جمعت العراقة والأصالة المكسوة بعذوبة الكلمات والمعاني.



وشهد مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الذي امتلأت جميع مدرجاته بمعجبي الفنانين من مختلف الجنسيات من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، حيث شارك الجمهور الفنانين نجوى كرم وملحم زين في غناء أجمل أغانيهما، واستمتعوا بليلة لا تنسى من الطرب اللبناني الجبلي الأصيل.



واستهل الفنان اللبناني ملحم زين الأمسية متغنياً بإمارة الشارقة وجمالها الأخاذ الذي يسحر كل من يزورها، ثم تبعها بتوليفة من أشهر نتاجه الفني مثل "أنت آمريني" و"عتاباً يا صغيري" و "ما في جرح" و "عندك بحرية" و"إنت مشيتي".



وتنقل الفنان ملحم زين بين مواويله التي اشتهر بها وأغنياته التي قادته إلى سطوع نجمه بين مشاهير الفن الأصيل ليهز المسرح ويجذب أفئدة الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع أصالة وروعة صوته الجبلي المميز.



واختتم الفنان ملحم زين حفله بالأغنية الشهيرة "يا ريس"، التي شكلت باكورة شهرته الفنية ولقب بها لروعة أدائه المبهر.



وقال ملحم زين: "لي شرف الغناء للمرة الأولى في إمارة الشارقة الحبيبة، التي لطالما عرفت بطابعها الثقافي ودعمها للفن"، مشيداً بجهود الإمارة في ترسيخ مكانة الفن في المنطقة.



وبزغت "شمس الأغنية اللبنانية"، الفنانة نجوى كرم بردائها الأصفر المشع في ليل مجاز الشارقة لتبهره بصوتها الجبلي القوي بإيقاعاته الفريدة، وحضورها المشرق لتضيف واحدة من روائع حفلات مسرح المجاز.



وأشعلت نجوى كرم، أحد أشهر الأصوات في العالم العربي الأمسية الغنائية، بتقديمها توليفة مميزة من أغانيها مزجت بين أحدث إصداراتها الفنية وإصداراتها الأولى، حيث افتتحت نجوى الأمسية بأغنية "قمر العشاق" ثم تبعتها بأغنية "يا بيي" و"تعا بورد"، و"خليتني شوفك"، و"يخرب بيتك"، و"ماقي نوم"، و"دنيا يا دنيا"، و"بشحد حبك"، وختمت الأمسية بأغنية "شوها الليلة".



وتميز حفل الفنانة نجوى كرم، الذي برزت فيه فرقتها الموسيقية بإيقاعات الطبل والطبلة وعزف وتفاعل لافت، أضافت المزيد من الـتألق وجذب الجماهير.



وقالت نجوى كرم: "حلم كل فنان أن يغني على مسرح المجاز، الذي استضاف كبار الفنانيين العالميين والعرب، ولي الفخر في أن تتم استضافتي للغناء في إمارة الشارقة الباسمة لأول مرة، فهذه خطوة جديدة تشعرني بالفرح".



وكرم سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الفنانة نجوى كرم، والفنان ملحم زين على ما قدماه من ليلة لا تنسى جمعت فيها أفخم الأصوات الجبلية.



واحتفالاً بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وتقديراً لدورها الرائد في المجتمع، أهدى مسرح المجاز وروداً لجمهور الحفل كبادرة لطيفة رسمت البسمة على وجوه الحضور.



هذا وينظم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة المقبلة، أمسيات غنائية تحييها كوكبة من الفنانين، مثل نوال الكويتية وعبادي الجوهر في 16 مارس الجاري، وسامي يوسف في 6 أبريل المقبل، وكريس دو بيرغ في 20 أبريل.



واستضاف المسرح منذ افتتاحه عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وكاظم الساهر، ومارسيل خليفة، وحسين الجسمي، وأصالة، وأنغام.



كما استضاف المسرح كبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني، وخوليو إغليسياس وإميلي ساندي وعدنان سامي وغيرهم من كبار الفنانين.