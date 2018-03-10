نجوى كرم لـ "الشارقة 24": "المجاز" مسرح الحلم

الشارقة 24 - محمود سليم:



وصفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مساء الجمعة، مسرح المجاز بأنه مسرح الحلم، حيث وقف كبار الفنانين العرب والأجانب عليه، منذ افتتاحه ليصبح حلم كل فنان بالغناء على خشبته.



وقالت "شمس الأغنية اللبنانية" في تصريحات لـ "الشارقة 24": "أحب تحقيق أحلامي، ولهذا أنا هنا اليوم".



وينظم مسرح المجاز، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال الفترة المقبلة، أمسيات غنائية لكوكبة من الفنانين، مثل نوال الكويتية، وعبادي الجوهر 16 مارس الجاري، وسامي يوسف في 6 إبريل المقبل، وكريس دو بيرغ في 20 إبريل.



واستضاف المسرح، منذ افتتاحه عروضاً عالمية متميزة، مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وكاظم الساهر، ومارسيل خليفة، وحسين الجسمي، وأصالة، وأنغام.