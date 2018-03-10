الفنان ملحم زين: سعيد بتواجدي على مسرح المجاز في إمارة الثقافة

الشارقة 24 - محمود سليم:



قال الفنان اللبناني ملحم زين، مساء الجمعة، إن هذه هي المرة الأولى التي يُغني فيها على مسرح المجاز، ويتواصل مع جمهوره من الشارقة إمارة الثقافة، متمنياً أن تتكرر هذه الأمسية التي وصفها بالرائعة.



وتمنى زين في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش حفله الأول في الإمارة، أن يستطيع من خلال فنه، توصيل رسالته والشارقة، والتي يحملها كل فنان عربي، وهي أن يظل الوطن العربي، والإمارات بخير دائماً.



ويُعد مسرح المجاز أحد الصروح الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي تستخدم فيه أحدث التقنيات الصوتية، وبات يشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.