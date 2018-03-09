54 مشاركة يبدأن من العين "مسيرة النساء التراثية"

الشارقة 24 – وام:



انطلقت يوم الخميس، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، النسخة الخامسة من "مسيرة النساء التراثية"، إحياء لرحلة "المقيظ".



وكانت الدائرة، قد استقبلت بمنطقة العين أكثر من 54 سيدة، من جنسيات مختلفة، من المشاركات في المسيرة، حيث يخضن مسيرة صحراوية سيراً على الأقدام، بطول 120 كيلومتراً، تجسد الرحلة التي كانت تخوضها النساء فيما مضى، عبر الصحراء الفاصلة بين العين وأبوظبي، مرتين كل عام والمعروفة بـ"المقيظ".



وتدعم الدائرة، تلك المسيرة السنوية، ضمن مهامها الأساسية في مجال الحفاظ على التراث، والتعريف بتجارب الأجيال السابقة في الترحال والتنقل، وما يصاحب ذلك من مغامرة إلى جانب تكريس قيم المثابرة وتحمل المشاق.



واصطحب موظفو الدائرة، النساء المشاركات فور وصولهن، إلى متحف العين الوطني، ومن ثم القيام بجولة ميدانية بواحة العين التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو".



وقدمت عروض العيالة، احتفاء بهذه الرحلة التاريخية، التي يتحضرن لخوضها خارج نطاق المدينة، حيث الصحراء الشاسعة، وتتخللها العديد من ورش العمل التفاعلية والأنشطة التقليدية من وحي التراث، والتي تقام في مخيمات الإقامة، خلال الرحلة، للتعرف على التقاليد والأزياء التراثية الإماراتية والحياة قديماً.