مهرجان خورفكان الثقافي يستقطب الأهالي بعروض تراثية واستعراضية مميزة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، أطلقت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية مساء الخميس فعاليات مهرجان خورفكان الثقافي في نسخته الثالثة.

شهد فعاليات المهرجان، سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسعادة سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، وحشد من مسؤولي الدوائر الحكومية والأهالي.

بدأت فعاليات المهرجان بعرض مسرحي للأطفال بعنوان حديقة الخير، قدمه مسرح دبي الشعبي، ومن تأليف عبد الله صالح الرميثي.

تناولت المسرحية حكاية تعايش الإنسان والحيوان في الحديقة في إطار لغة تفاهم مشتركة؛ إلا أن الحديقة تتعرض لخطر الهدم لظروف مادية خاصة بصاحبها، الأمر الذي اضطره لبيع جزء من حديقته، ما تسبب في هدم بيئة الحيوانات التي تقرر التدخل ووقف المشروع بالتعاون مع بنت صاحب الحديقة، وتهدف المسرحية إلى نشر قيم المحبة والسلام والتعايش.

وتمثل العمل الفني الرئيس للمهرجان في أوبريت درامي استعراضي مميز بعنوان "القفال"، فكرة محمد السويجي، وتأليف حميد فارس، وإخراج مبارك ماشي، وشارك به عدد من الفنانين من بينهم هيفاء حسين وعبد الله صالح.

جسد الأوبريت حياة أهالي خورفكان قديماً واعتمادهم على البحر في كسب أرزاقهم من صيد اللؤلؤ. كما أبرز ما واجهه الأهالي من مخاطر وتحديات قديماً واجهوها بتماسك نسيجهم الاجتماعي.

وبفاصل مرئي، استعرضت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية جانباً من تاريخ مسجد سالم المطوع الشهير والذي تزين صورته عملة الـ 5 دراهم، وذلك لما للمسجد من مكانة تاريخية ممتدة ومنزلة راسخة في أذهان ونفوس أهالي خورفكان.

تضمن المهرجان العديد من الفقرات الاستعراضية والكرنفالية المميزة أيضاً، والتي احتفى المهرجان من خلالها بالفلكلور الشعبي الإماراتي جنباً إلى جنب مع فن الدبكة اللبناني، وعروض الرسام الذهبي والموسيقى البانورامية.

وكان الختام مع أمسية شعرية مطولة شارك بها الشعراء حمدان الدرعي من الإمارات، وناصر بن دهيم من الكويت، وعبد الحميد الدوحاني من سلطنة عمان.

وقال محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية إن المهرجان في دورته الثالثة حرص على تقديم باقة ثرية من الفعاليات الفنية والتراثية، بمشاركة العديد من الفرق وكوكبة من نجوم الفن الإماراتي والخليجي بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية وترسيخ الموروث والهوية الوطنية.