طالبات "اللغات" بالجامعة القاسمية يشاركن متحف الشارقة للخط الاحتفال بيوم المرأة

الشارقة 24:

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، شاركت طالبات مركز اللغات بالجامعة القاسمية في فعاليات الاحتفال، التي أقامها متحف الشارقة للخط، الخميس.

وتضمَّنت الفعاليات جلسة حوارية قدَّمتها فاطمة سعيد وهي أوّل خليجية تحصل على الإجازة في فن الخطِّ العربي وتحدَّثت فيها عن تجربتها في تعلُّم فنّ الخطّ العربي ودَعتِ الحضور للسعي لدراسة هذا الفنِّ الجميل والتحلِّي بالصبر في دراسته، ليتحقق الإبداع والإنجاز.

كما شاركَت في الجلسة مجموعة كبيرة من السيدات المتميزات في المجتمع الإماراتي.

وعقب الجلسة أجْرَتْ مديرة المتحف بثينة الرصاصي مجموعة من الحوارات القصيرة مع طالبات المركز وهن من جنسيات متنوعة حيث عرّفت فيها كُل طالبة بنفسها وتحدَّثن عن دَوْر المرأة في نهضة مجتمعاتهن، وقد شاركت في الفعالية شيماء تميم المحاضرة بمركز اللغات.

وفي ختام الفعالية، حضرت الطالبات ورشة كتابة الأسماء بالخط العربي.