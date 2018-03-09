منى الحوسني وعائشة حفيت تتأهلان إلى نصف نهائي "منشد الشارقة الصغير 4"

الشارقة 24:

نجحت المتسابقتان الإماراتيتان منى سلمان الحوسني من مدرسة الحيرة بالشارقة، وعائشة محمد حفيت من مدرسة فاطمة بنت عبد الملك بكلباء، في خطف بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي من منافسات برنامج منشد الشارقة الصغير في نسخته الرابعة، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال الحلقة الخامسة من البرنامج الأول من نوعه عربياً، والتي بُثت الخميس على شاشة تلفزيون الشارقة، وجاءت الحلقة ضمن منافسات المرحلة الأولى من البرنامج التي يشارك فيها 56 متسابقاً، يتنافسون من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، الذي سيشهد تنافس 16 متسابقاً، يتأهل منهم 8 متنافسين للحلقة النهائية.

وشهدت الحلقة تنافساً قوياً بين سبعة متسابقين، حيث شارك إلى جانب المتسابقتين المتأهلتين، كل من حمدان سعيد محمد من مدرسة القدوة بكلباء، ويحيى عادل مهدي من مدرسة الأهلية الخاصة بالشارقة، وإسراء حسن أميرة من مدرسة الحور النموذجية بدبا الحصن، وعلياء منصر من مدرسة الرويضة بالشارقة، وعبد الله أيوب خان من مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة.

وقدمت المتسابقتان المتأهلتان، منى سلمان الحوسني وعائشة محمد حفيت، فواصل إنشادية مميزة نجحتا من خلالها في حصد أصوات الجمهور وإشادة وثناء لجنة التحكيم التي تضم المنشد أحمد المنصوري، والمنشد أحمد الرضوان، والمنشد عبدالله الشحي.

واستهل المتسابق حمدان سعيد محمد، الحلقة بأداء مميز لأنشودة "إن شاء الله"، للمنشد العالمي ماهر الزين، تلته منى سلمان الحوسني، التي أطربت الحضور بأنشودة "نحن هنا"، حيث أدتها بإحساس عال نجحت من خلاله في إبراز خامتها الصوتية المميزة، ليأتي الدور على المتسابق عبد الله أيوب خان، الذي أدى أنشودة "رقت عيناي شوقاً" للمنشد العالمي ماهر زين.

وتواصل التنافس بين المشاركين، بأداء متميز من المتسابقة عائشة محمد حفيت لأنشودة "البيت متوحد"، والتي عبرت بها إلى المرحلة المقبلة، فيما قدم المتسابق يحيى عادل مهدي، لوحة إنشادية نال بها إشادة كبيرة من لجنة التحكيم حيث أدى أنشودة "أنت نور الله فجراً"، للمنشد العالمي ماهر زين.

وبموال جميل، أبدعت المتسابقة إسراء حسن أميرة، بأدائها لأنشودة "أمي ثم أمي"، قبل أن تختتم المتسابقة علياء منصر، الحلقة بأداء مميز لأنشودة "يا رسول المحبة"، التي أكدت من خلاله موهبتها الكبيرة في الإنشاد ومستقبلها الواعد فيه.