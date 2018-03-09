جمعية الناشرين الإماراتيين تشارك في مهرجان طيران الإمارات للآداب

الشارقة 24:

حرصاً منها على توسعة مشاركتها في شتى المحافل الثقافية التي تهتم بقطاعات النشر، تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين، في مهرجان طيران الإمارات للآداب بجناح مستقل خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس الجاري، بهدف تعريف زوار المهرجان على تجربة الجمعية، وإطلاعهم على أهم المنجزات التي حققتها، وفتح المجال أمامهم لتبادل المعارف حول ما يتعلق بقضايا النشر المختلفة.

وتترجم هذه المشاركة أهداف الجمعية في دعم حضور منتسبيها من الناشرين والمفكرين للندوات والجلسات النقاشية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، والترويج لإصداراتهم من خلال عرض كتيبات خاصة بالناشرين تحوي أفضل عشر مؤلفات ونبذة عنها، بهدف إثراء التجربة التي تقودها الجمعية على صعيد تنمية واقع صناعة النشر محلياً وعربياً، بما يضمن الاستفادة من جميع الخبرات المشاركة في الحدث.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: "تحقق هذه المشاركة جملة أهداف للجمعية تتجلى في عرض التجربة الثقافية الخاصة التي تقودها على الصعيدين المحلي والعالمي بما يخدم الارتقاء بواقع صناعة النشر، وإثراء سوق الكتب بالكثير من العناوين والمضامين الأدبية الإبداعية، كما أنها تفتح المجال للالتقاء مع باقة من الخبراء في مجالات النشر وتبادل المعارف والمستجدات المتعلقة بهذا القطاع بما يعزز من واقع النشر المحلي على نطاقات أوسع".

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: "يعتبر مهرجان طيران الإمارات للآداب حدثاً ثقافياً مهماً على الصعيد المحلي والعربي، لما يقدّمه من جلسات ونقاشات حوارية تثري الواقع الثقافي العربي بالكثير من المضامين فضلاً عن استضافته لمجموعة من ألمع المثقفين والمفكرين والأدباء العرب ومن مختلف الحقول، ما يتيح لجميع الجهات الثقافية في الدولة أن تطلع على خبرات وخيارات واعدة تسهم في تعزيز المشهد الثقافي في دولة الإمارات".