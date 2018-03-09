ندوة شعرية في "سجايا فتيات الشارقة"

الشارقة 24:

ضمن توجهاتها الهادفة إلى رفد وتمكين الفتيات في مختلف المجالات، استضافت سجايا فتيات الشارقة في القرائن الشاعر الإماراتي الشيخ ماجد الخاطري، حيث قدم ندوة، تحدث خلالها عن تجربته الشعرية أمام المنتسبات ثم ألقى العديد من القصائد، في خطوة تهدف إلى إلهامهن وحثهن على شق طريقهن في عوالم الشعر والأدب.

وتأتي الندوة في سياق توجهات سجايا فتيات الشارقة الرامية إلى الارتقاء بالفتيات في المجالات الأدبية والشعرية، من خلال التواصل المباشر مع الشاعر الذي قدم عدداً من النصائح التي تسهم في إثراء معارفهن وتشجعهن على خوض غمار عالم القصائد الشعرية.

واشتملت الندوة على نقاش تفاعلي تحدث الشاعر من خلاله عن حبه للشعر منذ الطفولة، وميله للتاريخ الذي تخصص فيه، وشغفه بالفروسية والخيول، كما طرحت الفتيات أسئلة حول كيفية تعلم الشعر وتطوير المهارات الشعرية، فأجابهن بضرورة قراءة الشعر وسماعه، فضلاً عن الاطلاع وتثقيف الذات، مشيراً إلى أن القوة التي يمتلكها الشعر الجيد تمكنه من اختراق الحدود والانطلاق إلى العالمية.

وفي ختام الندوة ألقى ماجد الخاطري العديد من القصائد الشعرية التي تمحورت معظمها حول حب الوطن والانتماء إلى الأرض والقيادة.