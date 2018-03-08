أيام الشارقة التراثية السادسة عشرة تنطلق في أبريل

الشارقة 24:

عقدت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية السادسة عشرة، صباح الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الثاني لمناقشة آليات وتنظيم وتنفيذ الأيام، تحت شعار:"بالتراث نسمو"، وتنطلق الفعالية التراثية الكبرى في أبريل المقبل، وتستمر على مدار الشهر، في قلب الشارقة، ومختلف مدن ومناطق الإمارة، وترأس الاجتماع المهندس محمد خميس، مدير معهد الشارقة بالإنابة، نائب رئيس اللجنة العليا، والمهندس بدر الشحي، المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، وعدد من رؤساء اللجان.

وقال المهندس محمد خميس، مدير معهد الشارقة بالإنابة، نائب رئيس اللجنة العليا: "للمرة الثانية تجتمع اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية، من أجل مناقشة الكثير من ملامح الأيام وشعارها، حيث تم اعتماد شعار: بالتراث نسمو، ففي كل نسخة من نسخ الأيام، هناك شعار جديد، ينسجم مع توجهات المعهد وخططه واستراتيجياته، من خلال العمل على ترجمة الشعار وتطبيقه بما يسهم في الاستمرار بالارتقاء بعملنا وهدفنا".

وأشار إلى أنه مع فعاليات أيام الشارقة التراثية، تتحول منطقة التراث في قلب الشارقة إلى محطة أساسية وعنوان كبير لعشاق التراث والباحثين والمختصين والجمهور الراغب في التعرف على تراث العالم.

وأكد أن كل هذا النجاح والإبداع والتواصل الحيوي الفعال في "الأيام"، لم يكن ليصل إلى هذه المكانة لولا الدعم المتواصل والكبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ما أسهم في أن تكون نموذجاً يحتذى في تنظيم المهرجانات الثقافية الشعبية الكبرى، وما يحفزنا في معهد الشارقة للتراث، كي نكون دوماً على قدر المسؤولية وتحقيق النجاح تلو النجاح، حيث نبني على ما تحقق ونضيف إليه بما يسهم في تحقيق أهداف الأيام.