"حروف ريجيو للأطفال" ينظم ورشة لتطوير أساليب تعليم الصغار

الشارقة 24:

عقد مؤتمر "حروف ريجيو التعليمي"، الذي تنظمه "حروف"، التابعة لمجموعة كلمات للنشر، باستضافة ممثلين من مركز "ريجيو للأطفال"، المركز الإيطالي المتخصص في أساليب التعليم المعاصرة، ورشة عمل متخصصة، على هامش فعالياته، الأربعاء، شارك فيها أكثر من 60 معلماً ومعلمة، استهدفت تطوير الأساليب التي تنتهجها الكوادر التعليمية في تعزيز الحصيلة المعرفية لدى الصغار، وإكسابهم مهارات جديدة.

وانطلقت الورشة، التي أقيمت في القصباء بإشراف مارينا كاستانيتي، التي عملت معلمة في مدرسة "ديانا"، بتقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات، توزعت على 3 طاولات تحتوي كل منها على مواد متنوعة شملت الأقلام، والأوراق، والكرتون، والبلاستيك، والخيوط، والإبر، والإسفنج، والألوان، وغيرها من المواد، بهدف تحفيز مخيلة المشاركين على رسم أو تشكيل أعمال فنية وإبداعية بما يريدون من تلك المواد.

وأوضحت كاستانيتي أن الهدف الأساسي من الورشة تمثل في دفع المعلمين والمعلمات إلى إطلاق العنان لمخيلاتهم، واستحضار مواهبهم، ومحاولة توظيفها بأفضل شكل ممكن في إبداع أعمال فنية باستخدام المواد المتنوعة المتوافرة أمامهم فقط، على الرغم من غياب العديد من الأدوات الضرورية التي تسهم في تسريع الإنجاز، كالمقصات والمواد اللاصقة.

وقدمت الورشة قبيل انتهائها نبذة عن مشاريع منهج "ريجيو" ومبادئ وأساليب المشاريع التعليمية المتخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة، كما قدمت نموذجاً ابتكارياً أُطلق عليه "الفسيفساء"، ويضم باقة متنوعة من الأعمال التي قام بها الأطفال في مراكز "ريجيو للأطفال"، باستخدام أساليب "ريجيو" التعليمية، وذلك من خلال الابتعاد عن الأنماط التعليمية التقليدية السائد.