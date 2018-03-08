جمعة الماجد يرعى تخريج 32 متدرباً في دورة المكتبات

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وتزامناً مع شهر القراءة جرى، الأربعاء، تخريج 32 متدرباً ومتدربة في دورة المكتبات الـ 14، التي أقيمت بمقر المركز تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في المكتبات ومراكز المعلومات"، قدمها د. أحمد عبد الراضي رئيس قسم الخدمات الفنية بالمركز والمشرف العلمي على الدورة، وشارك فيها متدربون من وزارة التربية والتعليم، والمجلس الوطني الاتحادي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ومكتبات دبي العامة، ومكتبات الشارقة العامة - هيئة الشارقة للكتاب، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وأكاديمية شرطة دبي، والجامعة القاسمية، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، والمدارس الحكومية والخاصة.

بدأ جمعة الماجد كلمته بالترحيب بالمشاركين وقال: "إن هذا المركز قد أسس للعطاء، أسس لخدمة العلم والكتاب بكل أشكاله، لقد أتيتم إلى هذه الدورة لتعلم الطرق المتقدمة في فهرسة الكتب وتصنيفها، وللتزود بأحدث الوسائل التقنية فيها، نشكركم على الحرص عليها، وأرجو أن تنعكس بالتطبيقِ العملي في مؤسساتكم...".

ونيابة عن المتدربات ألقت منى المسافري من هيئة دبي للثقافة والفنون كلمة عبرت فيها عن الشكر والتقدير لجمعة الماجد الذي كان له الدور الكبير في مثل هذه الدورات المتميزة، وشكرت أيضاً مدرب الدورة على جهده وأدائه، وقالت: "إن دورنا كمتدربين ومتدربات جئنا من مناطق ومؤسسات متعددة أن ننقل هذه المعرفة التي تلقيناها في هذه الدورة إلى زملائنا في العمل، كما ينبغي علينا أن نحول ما تعلمناه إلى عمل نستفيد منه في مؤسساتنا".

وألقى هاني طوخي من أكاديمية شرطة دبي كلمة نيابة عن المتدربين شكر فيها رئيس المركز والقائمين على دورة المكتبات، وقال:" لمست محاور الدورة العديد من احتياجات المكتبة في العصر الراهن، والتي تمثلت في كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل بالمكتبات، وإحداث نقلة نوعية في طبيعة تقديم الخدمات للمستفيدين".

وفي الختام قام جمعة الماجد بتوزيع الشهادات على المتدربين، وأخذ صورة تذكارية.