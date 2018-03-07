ريم البريكي: "دائرة الثقافة" بالشارقة تكرم 35 من مؤلفيها لعام 2017

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرحت ريم البريكي، مسؤولة الاتصال الإعلامي بدائرة الثقافة، بأن سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، كرم 35 كاتباً من مؤلفي الدائرة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا تقليد سنوي تتبعه الدائرة.

وأشارت البريكي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن الدائرة تحتفي بالكتاب والمثقفين، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشارت إلى أن كتابات المؤلفين تنوعت بين: رسائل جامعية، وإبداعات إماراتية وعربية، ونقد ومسرح، وأدب طفل، وسينما.