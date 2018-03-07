"أخطبوط العود" و "قيثارة الخليج" على مسرح المجاز 16 مارس

الشارقة 24:

يستضيف مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمسية موسيقية تجمع أصالة وعراقة الفن الخليجي، يحييها الفنانان عبادي الجوهر الملقب بأخطبوط العود، وقيثارة الخليج نوال الكويتية، في 16 مارس الجاري.

ويقدم الفنان السعودي عبادي الجوهر لجمهوره باقة منتقاة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي لاقت إقبالاً جماهيرياً واسعاً، فيما تطرب قيثارة الخليج جمهورها بتوليفة من أشهر ألبوماتها الغنائية.

ويعد مسرح المجاز أحد الصروح الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي تستخدم فيه أحدث التقنيات الصوتية وبات يشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.

بدأ الفنان السعودي عبادي الجوهر شغفه للفن في عمر الـ 12 عندما كان يعلم نفسه العزف على آلة العود لسبع ساعات متواصلة يومياً، وبالرغم من حبه الشديد لهذا المجال، إلا أنه كان متوجهاً نحو المجال العسكري، إلى أن التقى بالفنان الراحل طلال مداح الذي أدخله عالم الفن.

وحصد الجوهر خلال مسيرته الفنية العديد من الجوائز والدروع العالمية والأوسمة من الدرجات الأولى والثانية، هذا وحصد أيضاً العديد من الألقاب، حيث لقبه الفنان الراحل طلال مداح بـ "أخطبوط العود"، بينما لقبه الأمير عبد الرحمن بن مساعد بـ "سفير الحزن".

وأصدر "أخطبوط العود" أكثر من 50 ألبوماً موسيقياً على امتداد مسيرته الطويلة في عالم الفن والطرب والموسيقى، ومن أشهر أغانيه أغنية "يا غزال" من ألحان طلال مداح، وأغنية "يا حلاوة" من كلمات لطفي زيني وألحان طلال مداح.

وانطلقت مسيرة الفنانة نوال الكويتية في عام 1984 عندما أصدرت أول ألبوم لها من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناي، والملحن راشد الخضر، وتوالت بعدها إصدار ألبوماتها التي وصلت في 2017 إلى 16 ألبوماً.

وتعاونت نوال الكويتية مع العديد من الشعراء والملحنين مثل الدكتور سعاد الصباح، وبدر بورسلي، وتركي آل الشيخ، وخالد المريخي، والأمير بدر بن عبد المحسن، والملحنين ناصر الصالح، ومشعل العروج، ورابح صقر، وأحمد الهرمي.

وحصدت نوال العديد من الجوائز والألقاب خلال مسيرتها الفنية الطويلة، حيث كرمتها وزارة الإعلام ضمن الشخصيات الفنية التي قدمت الكثير للكويت.

هذا وينظم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة المقبلة أمسيات غنائية تحييها كوكبة من الفنانين مثل سامي يوسف في 6 أبريل المقبل، وكريس دو بيرغ في 20 أبريل.

واستضاف المسرح منذ افتتاحه عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وكاظم الساهر، ومارسيل خليفة، وحسين الجسمي، وأصالة، وأنغام.

كما استضاف المسرح كبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني، وخوليو إغليسياس وإميلي ساندي وعدنان سامي وغيرهم من كبار الفنانين.

لمزيد من المعلومات عن حفلات مسرح المجاز وأماكن بيع التذاكر، يرجى زيارة موقع مسرح المجاز (http://www.almajazamphitheatre.ae)، وموقع تيكيت ماستر (https://www.ticketmaster.ae)، كما يمكنك الاتصال بالرقم 80086823 أو +97165123440.