الملتقى الفكري لـ "أيام الشارقة" يبحث "النقد المسرحي: الترجمة والتثاقف"

الشارقة 24:

يدمج البرنامج الثقافي المصاحب للدورة الـ 28 من أيام الشارقة المسرحيَّة، التي تنظم في الفترة "13 ـ 22 مارس"، ما يتعلق بتاريخ التجربة المسرحيَّة العربيَّة بما يتصل بحاضرها، وما يخص جانبها الاجتماعي والثقافي، وما يرتبط بمسائلها الفنية والتقنية؛ فإلى جانب الملتقى الفكري السنوي ، تستقبل "الأيام" الدورة السابعة من ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي، الذي يحتفي سنوياً بمجموعة من متفوِّقي كليات ومعاهد المسرح العربيَّة، وذلك بالتنسيق مع إدارات تلك الكليَّات والمعاهد، كما قصدت إدارة "الأيام" أن تأتي الندوات المصاحبة متنوِّعة في موضوعاتها، بحيث تشمل محاور عدة من شواغل وأسئلة المجال المسرحي العربي.

ويجيء الملتقى الفكري المصاحب للدورة الجديدة تحت شعار "النقد المسرحي: الترجمة والتثاقف"، وينظم يوم 14 مارس، بمشاركة نقاد ومترجمين من بلدان عربية عدة.

ويحاول الملتقى أن يتعرَّف على تأثير حركة الترجمة في مسيرة النقد المسرحي العربي، في بداياتها وامتداداتها، وفي هذا الإطار، تحاول المداخلات والشهادات التي ستقدم فوق منصته، الإجابة على أسئلة مثل: هل من مسار يمكن تحديده وتعيين ملامحه لحركة ترجمة النقد المسرحي ـ من اللغة العربيَّة وإليها، وإلى أي حدّ أسهمت الترجمات المنجزة في مجال النقد، في قراءة وفرز وكتابة تاريخ التجارب والتيارات والأساليب المسرحيَّة العربيَّة بين المشرق والمغرب.

ويشارك في الملتقى سعيد يقطين وحسن البحراوي وأحمد بلخيري "المغرب"، وسليمان اصفية "الجزائر"، وإبراهيم العريس "لبنان"، وأنور محمد "سوريا"، وعدنان المشاقبة "الأردن"، وعاصم نجاتي "مصر".