"فزعة عرب" يجسد التحديات الاجتماعية لأهالي وادي الحلو بأزمنة ما قبل الحداثة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقدت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية صباح الثلاثاء مؤتمراً صحافياً أعلنت خلاله عن برنامج وفعاليات الدورة الثالثة لـ "أيام وادي الحلو للشلة الشعبية"، وذلك بالقرية التراثية بالمنطقة.

حضر وقائع المؤتمر خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، والمخرج مبارك ماشي، وشمسة المزروعي مسؤول النشاط الثقافي بالدائرة، وحشد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية وأهالي منطقة وادي الحلو.

وأعلن محمد صالح السويجي عن انطلاق الفعاليات يوم الخميس الموافق 22 مارس، ولمدة يومين، لافتاً إلى أن الحدث الرئيس في افتتاح الدورة الثالثة يتمثل في أوبريت درامي واستعراضي بعنوان "فزعة عرب".

وقال السويجي إن الأوبريت الذي يقام بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم د. حبيب غلوم والفنانة هيفاء حسين؛ يسلط الضوء على نمط الحياة الاجتماعية لأهالي وادي الحلو، والتحديات التي واجهتهم في أزمنة ما قبل الحداثة.

وأضاف مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الفنية والثقافية في منطقة وادي الحلو، بحزمة من الفعاليات الفنية والتراثية التي تستهدف الأسرة والمجتمع بشكل عام، وتوفر فرصاً جيدة لتعريف الشعوب الاخرى بالموروث الشعبي لمختلف مناطق الشارقة.

من جانبه أشار المخرج مبارك ماشي، إلى أن حفل الافتتاح يتضمن عرضاً مرئياً عن طبيعة منطقة وادي الحلو، والنسق الاجتماعي الذي عاشوا عليه في تلاحم وتآزر، لا سيما في مواجهة المشاكل التي تعرضوا لها نتيجة لوعورة الطبيعة الجغرافية للمنطقة قديماً.

من جانبها أوضحت شمسة المزروعي أن فكرة إطلاق "أيام وادي الحلو للشلة الشعبية"، جاءت انطلاقاً من حرص دائرة الثقافة بالشارقة، على تعزيز المكانة المرموقة للمنطقة والمعروفة بالفن والثقافة والتراث.

وأكدت المزروعي أن الدورة الثالثة للمهرجان، تتضمن العديد من الفقرات الفلكلورية بمشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية من الإمارات والأردن وسوريا، علاوة على الأمسيات الشعرية التي يحييها نخبة من الشعراء من الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إضافة لعرض مسرحي لمسرح الشارقة الوطني، وفنون منوعة كالعزف على الربابة.