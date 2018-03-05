60 فعالية ثقافية ضمن أيام الشارقة المسرحية 13 مارس

الشارقة 24:

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تبدأ فعاليات أيام الشارقة المسرحية الدورة الـ 28 في 13 مارس الجاري، وتستمر حتى 22 منه، بقصر الثقافة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة، وتستضيف "الأيام" مسرحيين، ومؤلفين، وكبار الممثلين، من مختلف البلدان العربية والأجنبية.

ويتضمن البرنامج الذي أقرته دائرة الثقافة بالشارقة 60 فعالية ثقافية في الشارقة، منها 52 نشاطاً محلياً كالآتي: المحاضرات حول، اختلافات زوايا القلم-الخطاط مصطفى راقم والتجديد في الخط العربي، المصحف الشريف بخط عثمان طه، من أعلام الخط العربي- ابن البواب، أنواع وخصائص الأحبار، خط النسخ، الأقلام الستة، أعلام في خط "النستعليق"، التجديد في فن الخط، حيث تقام هذه المحاضرات في مختلف مناطق الشارقة العزرة، الجرينة 1، القرائن 4، المليحة، المدام ودبا الحصن.

أما الورش المتنوعة فهي: فن الشعر والعروض، السطر وعلاقات الحروف في خط الرقعة، أشكال اللام ألف في الخط الكوفي والتصرف فيه، ميزان البسملة في خط الثلث، الحروف المفردة بخط الثلث وكيفية كتابتها.

فيما تشتمل عروض الفيديو والصور على: عرض صور أعمال ولوحات بالزخرفة، عرض فيديو "كتابات قباب المساجد"، جولة تعريفية بخط المحقق، صور خطاط النستعليق، أعمال الخطاط عباس البغدادي.

كما ويتخلل الأنشطة المحلية مهرجان خورفكان الثقافي وفعالية "في القلب يا زايد" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واحتفالية اليوم العالمي للشعر، وأيام وادي الحلو للشلة الشعبية.

ويتضمن البرنامج حفل تكريم مؤلفي إصدارات الدائرة الدورة الـ 8، وملتقى الشارقة للشعر العربي والشعبي.