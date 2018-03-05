"ثقافة بلا حدود" تعلن عن جدول زياراتها لشهري مارس وأبريل

الشارقة 24:

أعلنت "المكتبة المتنقلة"، إحدى مبادرات "ثقافة بلا حدود" التي تتّخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن جدول زياراتها لشهري مارس وأبريل 2018، حيث ستقوم بتنظيم زيارات لـ 28 وجهة مختلفة في جميع إمارات الدولة، بهدف تقديم المعرفة والقيم الفكرية بطريقة إبداعية لجميع أفراد المجتمع.

وتتضمن زيارات المكتبة المتنقلة عدداً من المؤسسات الثقافية، والتعليمية من جامعات ومدارس ورياض أطفال، إلى جانب كلّ من الأماكن العامة، والمستشفيات، والمراكز الخاصة بذوي الإعاقة في جميع إمارات الدولة، كما ستقدم المكتبة في جولتها حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المصاحبة، تتضمن جلسات قرائية وتفاعلية مع الأطفال.

وتحتوي المكتبة المتنقلة على عناوين ثقافية ومعرفية شاملة، حيث تتنوّع الإصدارات التي تقدمها للقراء ما بين مؤلفات خاصة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكتب الفقه والشريعة وتفاسير القرآن، فضلاً عن الآداب والعلوم، والموسوعات العلمية، إلى جانب كتب الأسرة والطفل، ومجموعة من الكتب المصوّرة (الكومكس).

وقالت نورا بن هدية مدير ثقافة بلا حدود: "منذ انطلاقتها في العام 2010، استطاعت المكتبة المتنقلة أن تجوب إمارات الدولة السبع، محققة بذلك حضوراً يثري الثقافة العامة ويقدم للمثقفين ومحبي القراءة فرصة مثالية للوصول إلى كتبهم المفضلة، من خلال رفوف تشتمل على تنوّع مختار بعناية لأهم عناوين الكتب العربية ومن جميع الحقول، ليتسنى لجميع الراغبين بالمطالعة الوصول إلى مبتغاهم من المعرفة".

وأضافت: "تحقق المكتبة المتنقلة أهداف ثقافة بلا حدود، وهو إيصال الكتاب لكل فرد من أفراد المجتمع، وتعميق علاقة الأفراد بالمطالعة التي تعتبر الشريان الرئيس والمغذي للمخزون الفكري، لأننا نؤمن أن أساس نهضة الشعوب ينبع من الكتاب، ويصبّ في الكتاب، لهذا تمضي المكتبة المتنقلة في توسعة نطاق حضورها وتكثيف زياراتها العام الجاري خلال الأشهر المقبلة، لتسهيل الحصول على المعلومة، فضلاً عن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي تقيمها خلال زياراتها".

ويتسنى للراغبين من الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة، الحجز لاستقبال المكتبة المتنقلة، عبر التواصل على الرقم التالي 06-556 7780.