سوق الجبيل يستضيف برنامج "صباح الشارقة"

الشارقة 24:

استضاف سوق الجبيل، أحد أكبر الأسواق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أستوديو برنامج "صباح الشارقة"، السبت، الموافق 3 مارس الجاري، والذي يبث يومياً على شاشة تلفزيون الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وتعميق العلاقات بين إدارة سوق الجبيل، ومختلف المؤسسات العاملة في الإمارة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل أن استضافة استوديو صباح الشارقة، تعد خطوة جيدة في سبيل تعزيز حضور السوق على خريطة المعالم السياحية التي تتميز بها الإمارة، وقال: "إطلالة السوق على بحيرة خالد وجزيرة العلم، بلا شك أنها أكسبته موقعاً مميزاً من الناحية السياحية، لا سيما وأن طبيعة تصميم السوق، تعكس الجانب الحضاري والمعماري الذي تتميز به إمارة الشارقة، فضلاً عن ذلك أن السوق أصبح وجهة خالصة يقصدها سكان الإمارة للحصول على كافة احتياجاتهم، وقضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة".

وأضاف الزرعوني: "استضافة السوق لـ "استديو" "صباح الشارقة" يساهم بالتأكيد في إبراز الدور الفاعل الذي يلعبه السوق في دعم الاقتصاد المحلي، ويعكس طبيعة العلاقات التي ترتبط بها إدارة السوق مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة"، وعبر الزرعوني عن اعتزازه باختيار إدارة تلفزيون الشارقة لموقع السوق، ليكون مكاناً لبث فعاليات البرنامج الصباحي الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية".

من جانبها، عبرت عايدة بطي حديد، مدير إدارة البرامج، عن اعتزازها بالتعاون مع إدارة سوق الجبيل. وقالت: "نحن في مؤسسة الشارقة للإعلام نفخر بمستوى العلاقة التي تربطنا مع إدارة سوق الجبيل، والتي عملت على تسهيل مهمة عمل فريق برنامج "صباح الشارقة"، الذي يبث عبر تلفزيون الشارقة يومياً عدا الجمعة".