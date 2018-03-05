بلقيس الأكثر تأثيراً بين الشباب العربي في قائمة "فوربس"

الشارقة 24:

نظراً لنجاحاتها المتعددة والمتميزة في مجال الفن بوقت يعتبر قصيراً، ونجاح أعمالها التي تحقق مشاهدات كبيرة عبر "يوتبوب"، وشعبيتها الكبيرة بين الفئة الشبابية، اختيرت الفنانة "بلقيس أحمد" ضمن قائمة (Arab 30 under 30) النسخة الأولى في مجلة "فوربس الشرق الأوسط" التابعة لنسختها العالمية، كأكثر الأشخاص تأثيراً في مجالها وعمرها لا يتعدى الـ 30 عاماً، والتي تضمنت رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين ذوي الأصول العربية.

وأعربت بلقيس سعادتها وفخرها باختيارها وتسميتها بين الأكثر تأثيراً بين جيل الشباب في الوطن العربي، وقالت: "هذا النجاح والتميز يشجعني على تقديم المحتوى المفيد والهادف سواء في محاضراتي الجامعية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفةً: "أحب دائماً أن تكون رسائلي مؤثرة وإيجابية تفتح الطريق للخير في ظل (المهاترات) المنتشرة وخاصةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وكانت بلقيس قد أعلنت اختيارها عبر حساباتها الاجتماعية الإلكترونية المختلفة ضمن قائمة الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً تحت سن الـ 30، وكتبت: "بفضل من الله ثم بدعمكم.. تم اختياري من ضمن قائمة 30 مؤثر تحت سن الثلاثين من قِبَل مجلة فوربس العالمية مع كوكبة من المؤثرين في الميادين السياسية والإعلامية والرياضية.. سعيدة جداً بهذا الإنجاز وحتماً القادم أجمل بإذن الله".