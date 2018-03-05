"الخارجية" تطلق مبادرة "الدبلوماسية الثقافية الرقمية"

الشارقة 24 – وام:



أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الأحد، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن إطلاق مبادرة" الدبلوماسية الثقافية الرقمية" والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها في الدولة.



وتهدف المبادرة إلى التعريف بأهم قصص النجاح والإبداعات الإماراتية، والمعالم الثقافية والتراثية والإنجازات الإماراتية في مجالات الثقافة والفنون، والتي تغطي الفنون السمعية والمرئية، وفنون الأداء، والفنون الإبداعية، والموسيقى والهندسة المعمارية.



وتسلط هذه المبادرة الضوء على مجموعة من أبرز الشخصيات الإماراتية الريادية، والتي كانت لها مساهمات متميزة في خدمة دولة الإمارات، أو إنجازات ملموسة في شتى المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية.



وتحظى المعالم الهندسية والثقافية والمعمارية بحيز مهم في إطار هذه المبادرة، حيث سيتم التركيز على شرح وتوضيح الأبعاد الفنية وإبراز المكونات والعناصر الجمالية والتاريخية للعديد من المعالم التراثية والمعمارية والطبيعية في مختلف إمارات الدولة، والتي تعتبر جزءاً من المخزون التراثي للدولة، أو معلماً رئيسياً من معالم نهضتها في شتى المجالات.