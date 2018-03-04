مؤتمر "حروف - ريجيو التعليمي" ينطلق الثلاثاء بمشاركة نخبة من المتخصصين التربويين

الشارقة 24:

تنطلق الثلاثاء فعاليات مؤتمر "حروف - ريجيو التعليمي"، الذي تنظمه "حروف"، التابعة لمجموعة كلمات للنشر، في القصباء بالشارقة، باستضافة ممثلين من مركز "ريجيو للأطفال"، المركز الإيطالي المتخصص في أساليب التعليم المعاصرة، وذلك بهدف إطلاع المعلمين والمسؤولين في المجال التعليمي والتربوي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على منهج وتجربة "ريجيو للأطفال" التعليمي.

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيناقش المؤتمر أحدث النظم التعليمية المبتكرة التي تسهم في تطوير وسائل التعليم، بهدف تحسين وتطوير مناهج الأطفال، وتوسيع مداركهم، وإبراز قدراتهم، من خلال منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، باستخدام الوسائل والأدوات التعليمية غير التقليدية، البعيدة عن التلقين، والتي تعتمد على التفاعل والاستماع إلى الأطفال والتعرف على احتياجاتهم وكيفية وتطبيق ذلك في المنهج التعليمي.

ويشارك في المؤتمر عدد من كبار العاملين في "مركز ريجيو التعليمي" في إيطاليا، وهم كلوديا جوديتشي، رئيس مركز "ريجيو للأطفال إس. آر. إي" والأستاذة في جامعة مودينا وريجيو إميليا، ومارينا كاستانيتي، التي عملت معلمة لأكثر من 17 عاماً وألفت العديد من الكتب التعليمية والتربوية، وماركو سباجياري، الأستاذ في مركز "لوريس مالاغوزي" الدولي في ريجيو إميليا، وإيمانويلا فيركالي، مديرة العلاقات الدوليَّة ومنسِّقة شبكة ريجيو الدوليَّة للأطفال في مركز "ريجيو للأطفال".

وينظم المؤتمر ضمن فعالياته ورشة عمل متخصصة، تهدف إلى إلهام المعلمين وتمكينهم من تعزيز قدراتهم في استخراج المهارات الكامنة لدى الأطفال، بالاعتماد على الأساليب والمناهج التربوية الحديثة، التي تتجاوز الأنماط السائدة في أغلب المناهج التعليمية.

ويشكل المؤتمر فرصة للمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي والتربوي بدولة الإمارات للاستماع إلى ممثلي مركز "ريجيو للأطفال"، ومناقشتهم بشأن منهج مراكز وحضانات ريجيو إيميليا للأطفال للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، فضلاً عن أهميته في إتاحة المجال لتكوين شبكات اتصال دائمة تهدف إلى توفير المزيد من الدعم لعملية الفهم المستمرة لمشروع ريجيو إيميليا التعليمي.

وينظم المؤتمر بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، وبرعاية رسمية من مصرف الشارقة الإسلامي، ورعاية تعليمية من مجموعة جيمس التعليميةGEMS ، وجامعة زايد وكلية الأفق، كما يحظى برعاية للورش والأنشطة من قبل مبادرة ألف عنوان وعنوان، ومشروع ثقافة بلا حدود، ورعاية إعلامية من مؤسسة الشارقة للإعلام، والمكتب الاعلامي لحكومة الشارقة، ورعاية لوجستية من القصباء، ودعم من بنك الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.