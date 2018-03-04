"المنتدى الإسلامي" يختتم فعاليات دورة "الصرف الميسر"

الشارقة 24:

ضمن فعاليات الثقافة الإسلامية في الشارقة، اختتم المنتدى الإسلامي، الأحد، الدورة المتخصصة في اللغة العربية "الصرف الميسر"، والتي شارك فيها متخصصين ومهتمين بالفصحى، ونفذها د. ماهر أحمد المبيضيين – أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الشارقة على مدار 4 أيام، وذلك ضمن سلسلة مبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز استخدام الفصحى، وتنمية تداولها وإكساب أفراد المجتمع بالمهارات النحوية اللازمة، وضمن خطة استراتيجيات العمل الثقافي الرصينة التي يتولى المنتدى تنفذيها بالإمارة.

وقدمت الدورة عِدَّة حلول مبتكرة للنهوض بالعربية، وللتغلب على التحديات التي تواجها، حيث تناولت الدورة جملة من المحاور المتخصصة في علم النحو وفوائده وثمار تعلمه، وكما ناقشت الدورة فضل علم الصرف ومنزلته بين سائر العلوم، والتعريف بواضع علم الصرف وأول من جمع مسائله ودونها في كتاب، وتوضيح أهمية علم الصرف، وضرورة تعلمها وتعليمها، إضافة إلى شرح المسائل التي ينضوي ويشتمل عليها كتاب "متن البناء" لمؤلفه ملا عبد الله الدنقزي - 7هـ -.

من جانبه عبر سعادة د. ماجد بوشليبي في ختام دورة الصرف الميسر قائلاً إن الشارقة منارة للثقافة الإسلامية، وقبلة للدارسين في علوم اللغة، والمنتدى إحدى أبرز المؤسسات الثقافية التي تتولى مسؤولية خدمة علوم اللغة في الإمارة.