"فن" و"ناشئة الشارقة" تقودان المواهب السينمائية الواعدة لاكتشاف عالم صناعة الأفلام

الشارقة 24:

تواصل "فن"، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، تنظيم ورشة العمل المتخصصة في صناعة الأفلام، والهادفة إلى تنمية المهارات الإبداعية في مجال الفن السينمائي لدى المواهب الواعدة، وفتح المجال أمامهم لتحقيق حلمهم بالدخول إلى عالم السينما.

وتستمر الورشة بالتعاون مع ناشئة الشارقة حتى 10 مارس في مقر ناشئة الشارقة، حيث تنعقد في أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتستعرض جميع المراحل التي تمر بها عملية صناعة الفيلم السينمائي، بما في ذلك التعريف بالفيلم، وكيفية تحويل الفكرة إلى عمل سينمائي متكامل، والمعايير التي يتم بها قياس إمكانية تحويل الفكرة إلى فيلم، وإبراز الفرق بين سيناريو الفيلم والمسرح والرواية، إلى جانب عناصر السيناريو والهيكل الأساسي لتخطيطه.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل: "يأتي تنظيمنا لهذه الورشة المتخصصة التي تعتبر برنامجاً تدريبياً متكاملاً في صناعة الأفلام، في إطار حرصنا على دعم المواهب السينمائية الواعدة بالمجالات كافة، بما فيها الإخراج، والمونتاج، والتصوير، والتمثيل، وسعينا من خلال الورشة إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعرف على المراحل الأساسية التي تمر بها صناعة أي فيلم، والعناصر التي تسهم في نجاحه وتجعله أكثر قدرة على التأثير في مشاعر المشاهد".

ومن جانبها قالت فاطمة محمد مشربك، مدير إدارة رعاية الناشئة في ناشئة الشارقة: "تأتي مشاركتنا في تنظيم واستضافة هذه الورشة الإبداعية بالتعاون مع شركائنا في مؤسسة "فن"، وتماشياً مع أهداف ناشئة الشارقة المتمثلة في اكتشاف المتميزين في مجالات الابتكار والفنون والتكنولوجيا، وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، وتأهيلهم للمنافسة على المستويين المحلي والعالمي".

وتناولت الورشة في جلساتها السابقة مجموعة من المواضيع، حيث عرّفت المشاركين بالأدوار التي يقوم بها المخرج، وكيفية توزيع الأدوار بين فريق العمل، وعمل جداول مساعد المخرج ومدير الإنتاج، بجانب إبراز سمات الممثل السينمائي الناجح، كما تم تنظيم جلسة خاصة لاختيار الممثلين الذين سيشاركون في الفيلم الذي ستنتجه الورشة، حيث خضعوا إلى جلسات تدريبية مكثفة في التمثيل.