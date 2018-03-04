مسرح المجاز يستضيف نجوى كرم وملحم زين 9 مارس المقبل

الشارقة 24:

ينظم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يوم 9 مارس المقبل، أمسية غنائية تجمع شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم، والفنان اللبناني ملحم زين.

وتقدم الفنانة نجوى كرم ذات الصوت الجبلي توليفة من أشهر ألبوماتها التي حصدت جمهوراً واسعاً من مختلف أنحاء العالم، فيما يطرب ملحم زين جمهوره بباقة منتقاة من مواويله وأغنياته الشهيرة.

ويعد مسرح المجاز أحد الصروح الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي تستخدم فيه أحدث التقنيات الصوتية وبات يشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.

وتتمتع نجوى كرم بقاعدة جماهيرية كبيرة في أنحاء العالم العربي، حيث بدأت "كرم" احتراف الفن في عام 1989 بإطلاق ألبومها الغنائي "يا حبايب"، ولكن تلمست نجوى كرم أولى خطوات النجومية بعد عملها الثاني، الذي أدى إلى إعطائها لقب "شمس الأغنية"، وهو لقب استمدته من عنوان الأغنية التي حملت اسم ألبومها، دون أن تعلم أنها ستتحول بعد ذلك إلى "شمس الأغنية اللبنانية" ورافعة للوائها.

وحصدت "كرم" منذ انطلاقتها الفنية على العديد من الجوائز والشهادات، تقديراً لما قدمته في إطار الأغنية العربية، وتسعى نجوى كرم من خلال مسيرتها الفنية الطويلة التي تمتد على 20 عاماً، وأصدرت خلالها 20 ألبوماً غنائياً، إلى التنويع وطرح ما هو جديد في إطار الكلمة، واللحن والأداء.

وتميز الفنان اللبناني ملحم زين منذ طفولته بصوته الجهور وموهبته المميزة، حيث شارك في مهرجان مدرسي للأغنية اللبنانية، وحصل على المركز الأول عن محافظة "البقاع"، وعند اكتشاف موهبته الغنائية، أرسله والده لدراسة الموسيقى الشرقية في المعهد اللبناني.

وشارك ملحم زين في العديد من المسابقات الغنائية، منها برنامج "كأس النجوم"، ثم برنامج "سوبر ستار"، الذي نال فيه المركز الثالث.

وسرعان ما سطع نجم ملحم زين، الذي منحه جمهوره لقب "الريس"، بعد أدائه المميز لأغنية "عندك بحرية"، تقديراً لصوته الرائع وموهبته الاستثنائية.

وفي عام 2004، طرح ملحم ألبومه الغنائي الأول تحت عنوان "إنتِ مشيتي"، محققاً صدى واسعا، ثم أطلق ألبومي "بدي حبك" (2006)، و"علواه" (2008)، الذين لقيا نجاحاً مدوياً كذلك. وأكمل تألقه عام 2009 بعد إبداعه في مهرجان قرطاج.

هذا وينظم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة المقبلة أمسيات غنائية تحييها كوكبة من الفنانين مثل نوال الكويتية وعبادي الجوهر في 16 مارس، وسامي يوسف في 6 أبريل المقبل، وكريس دو بيرغ في 20 أبريل.



واستضاف المسرح منذ افتتاحه عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وكاظم الساهر، ومارسيل خليفة، وحسين الجسمي، وأصالة، وأنغام.

كما استضاف المسرح كبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني، وخوليو إغليسياس وإميلي ساندي وعدنان سامي وغيرهم من كبار الفنانين.