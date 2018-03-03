الإعلان عن الفائزات بجوائز الشارقة الثقافية للمرأة الخليجية

الشارقة 24 – وام:



أعلن المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عن الفائزات بجائزة الشارقة الثقافية للمرأة الخليجية.



وفازت في فئة الشعر، بدرية بنت محمد البدرية "عمان" بالمركز الأول، عن مشاركتها في ديوان الشعر "وادي غير ذي بوح"، فيما فازت نجاة عتيق الظاهري "الإمارات" بالجائزة الثانية عن ديوانها الشعري "صدى مؤقت".



وفي فئة الدراسات الإنسانية، فازت الدكتورة شيمة بنت محمد الشمري من السعودية بالمركز الأول، عن دراستها الموسومة "التعالي النصي في القصة القصيرة"، فيما جاءت بالمركز الثاني حفصة عبد الله آل علي من الإمارات، عن دراستها "المرأة البطل في الرواية الإماراتية".



وحصلت رواية "المطمورة" للروائية البحرينية شيماء عيسى الوطني، على الجائزة الأولى في مجال فئة الروايات، بينما حجبت الثانية.



وسيتم تكريم الفائزات، خلال ملتقى الشارقة للمرأة العربية والثقافة، والذي خصص حول رؤية المرأة الإماراتية للمستقبل تحت شعار "هي والمستقبل"، الذي سيقام في 12 مارس الجاري.



وكان المكتب، قد أعلن عن شروط الجائزة، التي تأتي انطلاقاً من توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وانسجاماً مع جهودها في دعم إبداعات المرأة الخليجية، في كل مجالات الفكر والإبداع، خلال "ملتقى الشارقة للمرأة العربية والثقافة في عالم متغير"، في دورته الثانية العام الماضي، ووضع شروط ومعايير الجائزة التي اقتصرت في دورتها الأولى على الشعر والرواية والدراسات الإنسانية، وخصصت للمرأة الخليجية لتكون أول جائزة عربية تحمل اسم "المرأة الخليجية"، وتعنى بفكرها وإبداعها.



وشاركت في الجائزة، العديد من الأعمال الأدبية المتنوعة من الإمارات والسعودية والبحرين وعمان والكويت، وتم تحديد مركزين فقط لكل حقل، باعتبار تقارب المستويين بين المركزين الأوليين، ما جعل لجان التحكيم وإدارة الجائزة تخصص جائزتين لكل حقل.