عدنان سامي يبهر جمهور مسرح المجاز بأداء استثنائي

الشارقة 24:



استضاف مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجمعة، النجم البوليوودي عدنان سامي، الذي أبهر معجبيه بأداء استثنائي قدمه على خشبة مسرح المجاز.



وأمتع سامي جمهور مسرح المجاز، الذي شغل كافة مقاعد المسرح بتوليفة منتقاة من أشهر إنتاجه الفني وأنجحه، حيث شملت الأغاني التي قدمها بهيغي، بهيغي راتون مين "في هذه الليالي الماطرة الرطبة"، ويه زامين روك جاي "ستتوقف الأرض من أجلنا"، وكابهي تو نزار ميلاو "انظر إلى عينيّ مرة واحدة"، وإشك هوتا ناهين سبهي كه لي "الحب ليس للجميع".



وتميز أداء عدنان سامي، الذي اعتاد على الغناء أمام ألمع نجوم بوليوود، بالعفوية، حيث استجاب سامي لهتاف الجمهور الذي طلب منه تأدية عدد من أغانيه المشهورة.



وشكر سامي إدارة مسرح المجاز، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لدعوته للغناء في إمارة الشارقة.



وقال: "إنه لمن الرائع أن أغني في مسرح المجاز بإمارة الشارقة، الذي يتميز بتصميمه الرائع، وإطلالته الخلابة على بحيرة خالد، وما يحويه من تجهيزات سمعية وبصرية عالمية المستوى، فهذا المسرح برز كأحد أكثر الوجهات الفنية والثقافية إثارة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات ككل".



وأضاف: "يسرني للغاية أن أغني على خشبة هذا المسرح المذهل، وفي إمارة الشارقة الجميلة التي توجت كعاصمة ثقافية للعالم العربي والإسلامي، فلطالما عرفت الشارقة باحتفائها بالفن والثقافة والتراث، ومسرح المجاز يدعم هذا التوجه المهم".



هذا وينظم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة المقبلة، أمسيات غنائية تحييها كوكبة من الفنانين، مثل نجوى كرم وملحم زين في 9 مارس، ونوال الكويتية وعبادي الجوهر في 16 مارس، وسامي يوسف في 6 أبريل المقبل، وكريس دو بيرغ في 20 أبريل.



واستضاف المسرح منذ افتتاحه عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وكاظم الساهر، ومارسيل خليفة، وحسين الجسمي، وأصالة، وأنغام.



كما استضاف المسرح كبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني، وخوليو إغليسياس وإميلي ساندي وعدنان سامي وغيرهم من كبار الفنانين .