"حروف" تنظم مؤتمراً حول منهج "ريجيو التعليمي للأطفال" 6 مارس

الشارقة 24:



تنظم "حروف"، التابعة لمجموعة كلمات للنشر، بالتعاون مع المركز الإيطالي المتخصص في أساليب التعليم المعاصرة "ريجيو للأطفال"، مؤتمر"حروف ريجيو التعليمي"، الذي تستهدف به المعلمين، والمسؤولين في المجال التعليمي والتربوي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بهدف إطلاعهم على منهج "ريجيو للأطفال" التعليمي العالمي، وذلك خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس في القصباء بالشارقة.



ويعد منهج مركز "ريجيو للأطفال" أحد المناهج التعليمية المتطورة التابعة لريجيو إيميليا الذي يعتمد على تعزيز التطور العقلي لتفكير الأطفال عبر استخدامهم للغتهم الطبيعية، وأنماطهم التعبيرية المختلفة التي يمتلكونها للتعلّم وإثراء حصيلتهم العلمية.



ويستعرض المؤتمر الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، تجربة مراكز "ريجيو للأطفال" التعليمية، لمساعدة المعلمين، والمسؤولين التربويين في التغلب على مفهوم التعليم التقليدي السائد بالمدارس، ولفت انتباههم إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات الأطفال ولغاتهم التعبيرية الكامنة، بما يوازن بين التفكير والمهارة والشعور، لمخاطبة الجوانب المعرفية والإدراكية لديهم.



ويُنظم المؤتمر طيلة أيام انعقاده ورشة عمل متخصصة، بهدف إكساب المعلمين والمسؤولين التربويين فهماً أعمق لعلاقة الأطفال بالفن والكلمات.



وتهدف "حروف" من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر إلى تطوير وسائل التعليم، وإبراز القدرات التي يمتلكها الأطفال، بدءاً بالمخيلة الواسعة، والذكاء الطبيعي، وصولاً إلى امتلاكهم للعديد من طرق ومهارات التفكير والتعبير عن أنفسهم بالوسائل التي يرونها مناسبة.



ويأتي المؤتمر بشراكة استيرايجية مع وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، وبرعاية رسمية من بنك الشارقة الإسلامي، ورعاية تعليمية من مجموعة جيمس التعليمية GEMS وجامعة زايد، وجامعة الأفق، كما يحظى برعاية للورش والأنشطة من قبل مبادرة ألف عنوان وعنوان، ومشروع ثقافة بلا حدود، ورعاية إعلامية من مؤسسة الشارقة للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ورعاية لوجستية من قناة القصباء، ودعم من بنك الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.