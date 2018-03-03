النجم الهندي عدنان سامي يُحيي حفلاً غنائياً بمسرح المجاز بالشارقة

الشارقة 24:



استضاف مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً للنجم الهندي عدنان سامي.



وقال سامي في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قبل انطلاق الحفل، إنه متحمس جداً للإطلالة على محبيه ومعجبيه من خلال خشبة مسرح المجاز بالشارقة، هذه الإمارة الراعية للثقافة والفنون، واعداً جمهوره ومحبيه بباقة متميزة من أغانيه وألبوماته الفنية.



ونوه سامي بالحركة الثقافية والأدبية الرائدة في الشارقة، وقال "أيقونة بوليوود": "الشارقة تشتهر بثقافتها وشغفها بالأدب وحبها للفن".



وعبر النجم سامي، عن انبهاره بمسرح المجاز، مشيداً بالأجواء الرائعة والمثالية لإقامة الحفل، وقال: "لا شيء بالنسبة لي، كفنان، أكثر متعة من أن أغني في مثل هذه الأجواء الرائعة".



وأشاد سامي بكرم الضيافة الذي وجده في الشارقة، وتوجه بالشكر للقائمين على الحفل.