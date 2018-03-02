انطلاق فعاليات الأيام الثقافية الإماراتية في سنغافورة

الشارقة 24 – وام:



في إطار التعريف بثقافة وفنون وتاريخ الإمارات، وإبراز وجهها الحضاري ونشر ثقافتها، بدأت الجمعة فعاليات "الأيام الثقافية الإماراتية"، التي تنظمها سفارة الدولة لدى سنغافورة، وتم الافتتاح الرسمي لهذه الفعاليات - التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس الجاري، بمبنى هيئة مكتبة سنغافورة الوطنية، بحضور ضيف الشرف وزير سنغافورة للإعلام والاتصال الدكتور إبراهيم يعقوب، وسعادة محمد عمر عبد الله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب ورجال الأعمال والمثقفين في سنغافورة.



وستشمل الأيام الثقافية إقامة معرض عن دولة الإمارات بإخراج يعكس تاريخ وحضارة وثقافة الدولة، فيما تضم أجنحة المعرض أقساماً تعريفية بقيام الاتحاد والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، إلى جانب قادة الاتحاد كما يشمل المعرض تعريفاً بالحياة البرية والطبيعية وأهم المعالم الحضارية القديمة والحديثة إلى جانب قسم خاص بإكسبو دبي 2020.