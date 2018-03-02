حاتم العراقي يعود لنشاطه الفني في "الفجيرة الدولي " وقصر السلطان بدبي

الشارقة 24:

يحيي "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي، حفليين جماهيريين في الإمارات، على مسرح كورنيش الفجيرة، ضمن حفلات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في الرابع من مارس الجاري، وفي إمارة دبي، على مسرح فندق قصر السلطان بوتيل هوتيل، في منتصف مارس الجاري.

وأكد الفنان حاتم، أن الجمهور والاعلام العربي هو سبب عودته إلى الغناء رغم حالة الحزن التي يعيشها بسبب وفاة شقيقه، وقال: "أشكر جميع من وقف بجانبي وساندني وجعلني أعود إلى الجمهور الذي لم يتوقف عن وقوفه معي ومساندتي، الأمر الذي أفرحني من خلال محبتهم الصادقة التي أفتخر بها وبتواجدهم المستمر والمتواصل في حياتي"، مضيفاً أنه سيبذل جهده من أجلهم وتقديم مجموعة أعمال تليق بهم وبرقيهم.

هذا وكان حاتم العراقي قد قطع مشاركته في رحلة باخرة النجوم "ستارز أون بورد" في أستراليا، بعد إحيائه حفله الأول فيه، وعاد إلى دبي مباشرة بعد تلقيه خبر وفاة شقيقه مباشرة، ثم غادر إلى بغداد للوقوف إلى جانب عائلته.