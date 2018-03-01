"الإمارات للدراسات" ينظم محاضرة بعنوان "زايد والإعلام "

الشارقة 24 – وام:

في إطار فعالياته خلال "عام زايد "، نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤخراً محاضرة بعنوان "زايد والإعلام".

ألقى المحاضرة محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" المدير التنفيذي للتحرير والنشر في شركة أبوظبي للإعلام، بحضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العلمية و الإعلامية و الأكاديمية.

وأعرب الحمادي، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المركز، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به وتناول في محاضرته رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" للإعلام ودوره في بناء الأوطان.

وأكد الحمادي، أن المغفور له الشيخ زايد كان منفتحاً على وسائل الإعلام والإعلاميين يتحدث معهم بشكل مباشر وفي المناسبات كافة، كما كان يجيد التعامل مع الإعلام على اختلاف أدواته ومصادره.

ولفت الحمادي إلى أن وسائل الإعلام بدولة الإمارات، لا تزال متمسكة بنهج الشيخ زايد الذي تأسس على قيم المصداقية والأمانة والمسؤولية والنزاهة في كل الظروف والأوقات.