نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان "طيران الإمارات للآداب 2018"

الشارقة 24 – وام:

دشن معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة الإمارات للآداب الجهة المنظمة للحدث، ومعالي محمد أحمد المر عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية.

وألقى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، كلمة افتتاح المهرجان ألقى خلالها الضوء على ملامح تطور المشهد الثقافي الأدبي في دولة الإمارات والدور المهم الذي يضطلع به المهرجان خلال مسيرته قبل عشر سنوات.

من جانبها، رحبت إيزابيل أبو الهول الرئيسة التنفيذية عضوة مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب في كلمتها بالحضور.

وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن تقديره لحفل إطلاق مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته العاشرة، مشيراً إلى أنه يليق بالمكانة والإنجازات التي حققها هذا الحدث الثقافي المميز على الساحة الثقافية العالمية.

كما شهد الحفل الإطلاق الرسمي لكتاب "في حب الكلمات" الكتاب التذكاري للدورة العاشرة للمهرجان، كما استمتع الحضور بمشاهدة العرض الفني المبدع "في حب الكلمات" الذي أبرز جمال دولة الإمارات وثراء تراثها مع الصوت والظل والصورة، واستحضر كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقدمت مؤسسة الإمارات للآداب في حفل الافتتاح، جائزة شخصية 2018 إلى معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، حيث يكرم مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب كل عام شخصية مميزة تقديراً لدعمها الكبير للثقافة وعملها الدؤوب لتعزيز التعليم ونشر محبة الأدب بشتى صوره.

وضم حفل الافتتاح فقرات فنية وتراثية، قدمها فنانون مبدعون جسدوا خلالها ملامح الثقافة الإماراتية والرسالة التي يتبناها المهرجان.