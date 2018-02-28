مسرح القصباء يجمع أحلام الأطفال لتحقيق النجومية في عالم الدراما والتمثيل

الشارقة 24:

على خشبة مسرح القصباء، يجمع الشغف بالتمثيل والفن، نخبة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 – 7 سنوات، في دورة تدريبية متخصصة بفنون الإلقاء والدراما، ليشقوا طريقهم في الطموح نحو نجومية السينما، أو التلفزيون، والمسرح.

ويؤدي الأطفال خلال الدورة التدريبية التي تستمر لـ 60 دقيقة، مجموعة من الألعاب الحركية والذهنية الهادفة إلى تعليمهم لغة الجسد وأساليب التواصل الجماعي التي تنمي بدورها مهارات العمل بروح الفريق الواحد.



وتساهم الدورة في إثراء تجربة الأطفال المشاركين، وتعمل أيضاً على مساعدتهم في اكتشاف مهاراتهم في التركيز، والاستجابة لقوة العقل، حيث يقدم المشاركون بإشراف من المدربين سلسلة من الأنشطة التي تعتمد على دقة الملاحظة، وسرعة البديهة، وحدة التركيز.



وللوصول بالأطفال إلى مهارات تمكنهم من قراءة النصوص المسرحية مع تقديم التعابير الدرامية المناسبة لها، وزعت مدربة الإلقاء والأداء الدرامي في جلسة الأسبوع الثاني من الورشة على المشاركين الصغار عدداً من النصوص الحوارية القصيرة ليبدؤوا أولى تجاربهم في الإلقاء المسرحي بتجسيد التعابير الدرامية.



وتوفر الدورات التدريبية، التي تنظمها القصباء ويقدمها مركز سنتر ستيج آرتز للفنون المسرحية، للمشاركين الراغبين فرصة الحصول على شهادة مصدقة في الدورات المتقدمة من البرنامج، من خلال التقدم لامتحان أكاديمية لندن للموسيقى والفنون الدرامية "لامادا"، وتستهدف الدورات الفئة العمرية من 5 – 16 سنة من أصحاب المواهب والطامحين إلى رسم ملامح مستقبلهم بأن يصبحوا نجوماً في العمل المسرحي، أو التلفزيوني، أو السينمائي.