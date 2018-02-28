إطلاق المنصة الإلكترونية الرقمية الشاملة للتراث والفنون في أبوظبي

الشارقة 24 - وام:

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أمس الثلاثاء، من منارة السعديات، وضمن مبادراتها في شهر الإمارات للابتكار "ثقافة أبوظبي"، المنصة الرقمية الجديدة التي تجمع كافة المعلومات التاريخية والثقافية وأجندة الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية في إمارة أبوظبي.

وستتيح منصة "ثقافة أبوظبي" للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى جميع المعلومات الثقافية والتراثية عن الإمارة عبر هواتفهم وأجهزتهم الذكية المحمولة.

وتتضمن المنصة موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام "IOS" أو بنظام "أندرويد"، إضافة إلى حسابات خاصة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي من "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، إلى جانب قناة خاصة على موقع "يوتيوب"، فضلاً عن توفير المدونات الصوتية على تطبيق "ساوند كلاود" وتطبيق iTunes من خلال بث برامج حوارية أسبوعية مع الخبراء والمختصين تناقش أهم الموضوعات الثقافية.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: "تعد هذه المنصة الإلكترونية الموحدة (ثقافة أبوظبي) خطوة مهمة في مسيرتنا لأنها ستؤدي إلى المساهمة في حفاظ دولة الإمارات على مكانتها في مؤشر تطوير وتطبيق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المؤسسات، كونها تجسد المواكبة الحثيثة لتأصيل الدور الثقافي والفكري للإمارات عالمياً.. الأمر الذي تهتم به الدائرة وتسخر من أجله الطاقات والجهد والوقت بغية استشراف الآفاق والعوالم الثقافية الثرية التي تمهد لحياة أكثر ابتكارية رقمية تمتلك زمام التطور، من خلال رؤيتنا المتمثلة بالترويج لثقافة وتراث الإمارة الغني الذي نفخر به مع المحافظة عليه واستدامته للأجيال القادمة، إلى جانب القيام بالدور الإيجابي المرادف الذي يهدف إلى مشاركة ثقافة الإمارات إلى العالم ".

بدوره، قال سعادة سيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: "تتميز العاصمة أبوظبي بكنوزها الثقافية التراثية والمعاصرة، ما يجعل من لحظة إطلاق "ثقافة أبوظبي" لحظة مفصلية وإنجازاً هاماً هي الفرصة التي تتيحها لجمع هذا الكم الكبير من المعلومات والبيانات في منصة إلكترونية سهلة الاستخدام".

تعكس هذه المنصة الرقمية "ثقافة أبوظبي" أهداف شهر الإمارات للابتكار المتمثلة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة على مستوى الدولة.