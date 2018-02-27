مهرجان خورفكان الثقافي الثالث ينطلق الخميس بأوبريت "القفال"

الشارقة 24 - وليـد الشيـخ:

على مدار يومين ابتداءً من الخميس المقبل، تشهد مدينة خورفكان تظاهرة فنية جديدة لإبراز وترسيخ الموروث الفني الإماراتي، حيث تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان خورفكان الثقافي الذي تنظمه دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية.

وقال محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية إن المهرجان في دورته الثالثة يأتي في حلة جديدة ويقدم للجمهور توليفة ثرية من الفعاليات الفنية والتراثية، بمشاركة العديد من الفرق وكوكبة من نجوم الفن الإماراتي والخليجي.

وأوضح أن مثل هذه المهرجانات تهدف إلى ترسيخ موروثنا الشعبي والمحافظة على الهوية الوطنية، فضلاً عما تقدمه من إسهامات لتنشيط الحركة الثقافية والفنية، وهو ما ينعكس على القطاعات السياحية والاقتصادية أيضاً.

وأضاف أن يوم الافتتاح يشهد تقديم عمل فني مميز نحتفي من خلاله بواحد من أقدم مساجد الدولة، وهو مسجد سالم المطوع الشهير، وذلك بفاصل مرئي يستعرض تاريخ المسجد ومكوناته وطابعه المعماري.

وأوضح السويجي أن الحدث الرئيس للمهرجان يتمثل في أوبريت ضخم بعنوان "القفال" فكرة محمد السويجي، وتأليف حميد فارس وإخراج مبارك ماشي، ويشارك في الأوبريت عدد من الفنانين منهم هيفاء حسين وعبد الله صالح وغيرهم، ويتناول الأوبريت حياة الآباء والأجداد في الماضي، وطرق السعي وراء مصادر الرزق في البحر ورحلة البحث عن اللؤلؤ، حيث كانت المهنة الأساسية قديماً.

وأشار إلى مشاركة العديد من الفرق الفنية في المهرجان، ومنها فرقة محمد الرندي الشعبية والتي تعد أول وأشهر فرقة شعبية في الكويت بتقديم الفنون الشعبية الكويتية، ومنها "غناء الصوت"، و"العرضة"، بالإضافة لفلكلور لبناني.

وعلى المستوى الشعري، قال السويجي: "ستكون القصيدة الشعبية الخليجية حاضرة ببهاء جمالها، وأنساق بديعها وبيانها، حيث سيشارك نخبة من شعراء الخليج في الفعالية على مدار يومين ففي اليوم الأول سيشارك من دولة الإمارات الشاعر محمد جباري، ومن الكويت الشاعر ناصر بن دهيم، أما اليوم الثاني فسيشارك الشاعر الإماراتي داوود الشحي والشاعر العماني عبد الحميد الدوحاني وسيقوم بتقديم الأمسية الشاعر حمدان الدرعي".

وتتضمن عروض المهرجان أيضاً مسرحية لمسرح دبي الشعبي للأطفال بعنوان "حديقة الخير" من تأليف وإخراج الفنان عبد الله صالح، إضافة إلى عروض فنية مبهرة كعرض الرسام الذهبي والعرض البانورامي.