"العاصفة" تسدل الستار على فعاليات "دبا الحصن للمسرح الثنائي"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

في أمسية باسمة، صاحبها حشد غفير من محبي فنون المسرح وأهالي مدينة دبا الحصن، أسدلت إدارة المسرح بدائرة الثقافة الستار على فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي.

أنشطة عدة تضمنها اليوم الختامي للمهرجان الذي شهد مشاركة حاشدة من المسرحيين والنقاد والمخرجين من مختلف الأقطار العربية.

بدأت فعاليات اليوم الختامي بورشة عمل بعنوان "الأزياء المسرحية: المصطلح ومفهومه"، قدمتها الدكتورة خلود الرشيدي الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت.

وقامت دائرة الثقافة ممثلة بمدير إدارة المسرح بالدائرة، أحمد بو رحيمة مدير المهرجان، وعصام أبو القاسم رئيس اللجنة الفكرية، وعائشة الحوسني المنسق العام للمهرجان بتكريم المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة من محاضرين وضيوف، في حفل أقيم بمقر المركز الثقافي بمدينة دبا الحصن.

وتوجه أحمد بو رحيمة، في كلمة له، بخالص الشكر لكافة الحضور من نقاد ومخرجين وممثلين من كافة الدول العربية، مؤكداً أن حضورهم كان له بالغ الأثر في تحقيق المهرجان لأهدافه وإيصال رسالته الهادفة لإثراء الحركة المسرحية في الوطن العربي وفتح آفاق جديدة لهذا الفن الراقي، وتثبيت دعائمه وتعزيز أواصر التعاون بين العاملين في مجال الفن المسرحي.

في الفترة المسائية والمخصصة للعروض المسرحية، كان الجمهور على موعد مع الابتسامة بعرض كوميدي ساخر لفرقة صلالة الأهلية للفنون المسرحية من سلطنة عمان.

عرض الختام الذي شاهده جمع غفير من أهالي مدينة دبا الحصن، جاء بعنوان "العاصفة" وهو من تأليف وإخراج الدكتور عماد الشنفري، وتمثيل عبد الله مرعي، وأشرف المشيخي، ودراماتورج: عبد الله جحنون الحضري.

دارت أحداث المسرحية في صراع كوميدي ساخر، حول اثنين من عمال مغسلة ملابس "مكوجية" أحاط بهما الملل والفراغ، فيقرران صنع حالة خيالية للقضاء على هذا الملل.

يقوم العاملان بالاستفادة من الملابس المحيطة بهما ويقتبسان منها شخصيتين لقبطان سفينة ومساعده ويتخيلان قصة غرق سفينتهما جراء عاصفة قوية تتعرض لها.

كما تفاعل الحضور مع العرض على خشبة المسرح، أجمع المسرحيون والنقاد على براعة العمل بمكوناته كافة في الندوة التطبيقية التي ضمت مؤلف ومخرج المسرحية، وأدارها المخرج الكويتي عبد الله العابر.