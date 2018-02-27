"ملتقى المسرح العربي الـ 15" يثمن دعم حاكم الشارقة للمسرح والمسرحيين

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقدت لجنة صياغة التوصيات المنبثقة عن ملتقى الشارقة الـ 15 للمسرح العربي اجتماعاً ختامياً لفعاليات الملتقى الذي نظم بمدينة دبا الحصن تحت شعار "الفضاء المسرحي: التوجهات الجديدة وآفاقها"، وذلك لإقرار التوصيات.

في مستهل الاجتماع الذي عقد بفندق الأوشيانك بمدينة خورفكان، ثمّنت اللجنة دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمسرح والمسرحيين في الوطن العربي، كما أشادت بدور ملتقى الشارقة للمسرح العربي في تعزيز النشاط البحثي والنظري، وتوجهت بالشكر إلى دائرة الثقافة على حسن الضيافة والتنظيم.

وأكدت اللجنة على أهمية محاور الملتقى في دورته الـ 15، وفي ضوء ما تضمنه من ندوات حوارية وأطروحات مسرحية، ورؤى وأوراق بحثية، أوصت اللجنة بضرورة أن تعمد المؤسسات الرسمية والخاصة إلى إنشاء مبان مسرحية ذات طبيعة هندسية مرنة بحيث تستوعب المزيد من أساليب الإخراج المسرحي، وألا تقتصر العمارة المسرحية على نمط " العلبة الإيطالية".

كما أوصت بضرورة تضمين "مادة الفضاءات المسرحية البديلة أو المفتوحة" في المناهج التعليمية المقررة في معاهد وكليات المسرح العربية، وإتاحة المزيد من الورش التدريبية في هذا المجال للهواة والمهتمين.

وشددت اللجنة على أهمية إنجاز كتاب جماعي يجمع الدراسات والأبحاث التي تطرقت إلى مسألة الفضاءات المسرحية في العالم العربي والإسلامي، مع التأكيد على التنوع على مستوى منهجيات المقاربة.

وارتأت اللجنة أهمية إصدار ترجمة موسوعة وفهرس بجميع المراجع الدولية التي تطرقت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذا الموضوع، مع مراعاة التعدد في المراجع والأنساق المنهجية.

وأخيراً، عبرت اللجنة عن آمالها في إنشاء مرصد للتجارب المسرحية العربية المنجزة في أماكن مفتوحة.