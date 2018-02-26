دبكات شعبية وعروض متنوعة بانطلاقة "أسبوع التراث الأردني" بالشارقة

الشارقة 24:

انطلقت، الأحد، فعاليات أسبوع التراث الأردني، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، حيث يستضيف في كل شهر بلداً عربياً، أو بلداً أجنبياً، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة"، لعرض ملامح من عناصر ومكونات تراثه، وتستمر فعاليات أسبوع التراث الأردني لمدة 5 أيام، لتنقل محبي وعشاق التراث وزوار المعهد والباحثين في رحلة عبر تاريخ وجغرافية وتراث الأردن من خلال تشكيلة من الفعاليات التي تتوزع بين دبكات شعبية وعروض أزياء ومعرض صور وفنون شعبية وموسيقا، وغيرها من ألوان التراث الأردني العريق.

وافتتح فعاليات الأسبوع سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة القنصل الأردني العام في الدولة، الدكتور سائد الردايدة، بحضور رئيس جمعية الأنثروبولوجيين الأردنيين، الأستاذ الدكتور محمد الشناق، والدكتور أحمد الشياب، عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الأردنية، وعدد من الباحثين والمختصين وعشاق التراث، والقنصل العراقي العام في الدولة، الدكتور حسين العزاوي، وممثلي وسائل الإعلام في الدولة، وزوار من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى الجالية الأردنية التي جاءت من مختلف إمارات الدولة.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث:"مع أسبوع التراث الأردني نغوص في أعماق التاريخ، وننهل من كنوز العلم والمعرفة والحضارة والثقافة، ما يشكل زاداً لنا جميعاً، ونعيش أجواء من البهجة مع الأشقاء الأردنيين على مدار 5 أيام، مع لوحات فنية طربية وتراثية ومحاضرات وندوات وعروض شعبية وفعاليات ستكون هدية لكل عشاق التراث لمعرفة المزيد عن التراث الأردني الغني المتنوع".

وأكد الدكتور المسلم، أن برنامج أسابيع التراث العالمي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء من أجل عرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته وأنواعه وأشكاله.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور سائد الردايدة، القنصل الأردني العام في الدولة: "إن التسامح والمحبة بين القيادة والشعب في دولة الإمارات، وكذلك والمقيمين كافة، عنوان عريض وحاضر بوضوح، وإن إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تبهرنا دوماً بهذا الاهتمام بالثقافة والتراث، خصوصاً التراث العربي والثقافة العربية، والإيمان والقناعة المطلقة بأن التراث والحضارة هي المستقبل لنا ولأبنائنا".

وبدوره، قال الأستاذ الدكتور محمد الشناق، رئيس جمعية الأنثروبولوجيين الأردنيين:"نتقدم بالشكر والتقدير لمعهد الشارقة للتراث، ورئيسه سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، فما بيننا من تقاطعات ومشتركات في التراث والعادات والتقاليد جلي وواضح، ويبنى عليه، ونحرص على أن نقدم تشكيلة من ألوان وأنماط التراث الأردني، بما يليق بالأردن ومكانته وسمعته، وبما يعكس حرص جمعية الأنثروبولوجيين الأردنيين على تقديم التراث الأردني بشكل جيد".