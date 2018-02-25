حسين الجسمي يطرح أغنية "عِسَل" من أشعار محمد بن راشد

الشارقة 24:

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الدورة الثانية 2018، وقدم أوبريت "الفجيرة تجمعنا" بمشاركة كبيرة من الاستعراضيين، الذين قدموا فقرات الأوبريت برؤية استعراضية فنية متميزة، ليتم ختامه باللوحة الأخيرة التي حملت عنوان "حلم زايد" من تأليف الشيخ د. راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والفنون، وتحدثت كلماته عن مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأكد الجسمي أن هذه النوعية من المشاركات والأعمال الفنية، دائماً تترك الأثر الثقافي والفني الراقي لدى المتلقي.

ومن أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طرح الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، أغنية جديدة عاطفية حملت عنوان "عِسَل"، تصدى لتلحينها بنفسه، وتم توزيع موسيقاها وعملية المكساج والماستر على يد المايسترو وليد فايد، وطرحت عبر جميع الإذاعات الإماراتية المحلية والخليجية والعربية.

وعرض حسين الجسمي أغنية "عِسَل" ضمن صفحته الرسمية في موقع اليوتيوب ""Youtube/HussainAlJassmi، بالإضافة إلى توفرها في المكتبات الموسيقية الإلكترونية المختلفة، وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به.