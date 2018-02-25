أمل عبد الله: تنوع أطروحات ملتقى الشارقة للمسرح العربي يصب في مصلحة المشاهدين

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قالت أمل عبد الله ممثلة بالمسرح القومي في مصر إن ملتقى الشارقة الـ 15 للمسرح العربي، ناقش قضية بالغة الأهمية لفنون المسرح والعاملين به.



وأضافت في تصريحات لـ "الشارقة 24" إن الملتقى في جلساته الحوارية الختامية التي عقدت السبت سلط الضوء على الفضاء المسرحي الجديد، وآفاقها بالنسبة للتجارب المسرحية العربية.



وأشارت إلى استعراض الملتقى عدداً من التجارب من مصر والجزائر والمغرب ولبنان، مضيفة أن هذا التعدد في الأطروحات ينعكس على المسرحيين في استقاء معارف ومهارات جديدة تصب في نهاية الأمر في مصلحة المشاهدين العرب.



وأشادت أمل عبد الله بفكرة مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في تخصيص مساحة جيدة لهذا النوع من المسارح، معتبرة أن المهرجان يقدم توليفة رائعة ومتنوعة من العروض من مختلف البلدان العربية.