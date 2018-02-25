أحمد عبد الرازق: ملتقى الشارقة للمسرح العربي سلط الضوء على أطياف متعددة للفنون

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال الناقد المسرحي المصري أحمد عبد الرازق أبو العلا إن أهمية ملتقى الشارقة الـ 15 للمسرح العربي تكمن في كونه ساحة حوارية تسلط الضوء على مختلف أطياف الفن المسرحي وما تواجهها من مشكلات وتحديات.وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن الملتقى الذي اختتم أعماله السبت على هامش فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، يمثل ضرورة في ظل ظروف تستدعي أحياناً الخروج عن مفهوم المسرح التقليدي.وأوضح أبو العلا إن علاقة المسرح بالجمهور أصبحت ضرورة في ظل وجود مدارس نقدية جديدة تحدثت عن مفهوم التلقي؛ مضيفاً أن فكرة الفضاء المسرحي الجديد تؤكد أن الجمهور هو العنصر الرئيس.وأشار إلى أطروحته ضمن أعمال الملتقى، والتي تمحورت حول مسرح الشارع أو مسرح الفضاء المفتوح كأحد النماذج المسرحية التي تناولها الملتقى بشكل تفصيلي مع غيرها من نماذج.