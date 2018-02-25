د. علية الخالدي: ملتقى الشارقة للمسرح العربي منصة رائدة لمجابهة تحديات أبو الفنون

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قالت الناقدة المسرحية اللبنانية د. علية الخالدي إن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي وما تضمن من فعاليات، مثّل فرصة ذهبية جمعت عشرات المسرحيين العرب على طاولة الحوار.



وأضافت الخالدي إن المهرجان يقدم جرعة فنية مميزة بعروضه المتنوعة، ونقاشاته الهادفة التي جاءت ضمن أعمال ملتقى الشارقة للمسرح العربي في دورته الـ 15.



وأشارت أن الملتقى يعد منصة رائدة يجتمع عبرها المسرحيون من مختلف الأقطار العربية لتبادل الأفكار والتجارب التي من شأنها بلورة رؤية موحدة لمجابهة تحديات أبو الفنون والارتقاء به عربياً.



وأكدت الناقدة اللبنانية على أهمية مثل هذه الملتقيات ودورها في إثراء معارف العاملين بفن المسرح، معتبرة أنها استفادت بشكل كبير من نقاشات الملتقى، لافتة إلى مشاركة الفنان أو الناقد في هكذا حوار ينبغي أن لا تقف عند حدود التنظير أو النقد فحسب، ولكن بغية تحصيل المعلومة واكتساب مهارات جديدة أيضاً.