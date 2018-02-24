الناقد المسرحي د. الأعسم: حاكم الشارقة يولي الثقافة والفنون جل اهتمامه

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

عبّر الناقد المسرحي العراقي، الأستاذ الدكتور باسم الأعسم عن سعادته بمشاركة نخبة من النقاد والمسرحيين العرب في فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته الثالثة.

وقال الأعسم في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إن المهرجان وملتقى الشارقة للمسرح العربي يؤسسان لتطوير الحركة المسرحية العربية.

وأضاف، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم والراعي الأول للثقافة والفنون والمعرفة.

وأشار الناقد العراقي الكبير، إلى أن الملتقى يوفر فرصة مثلى لتلاقح تجارب المسرحيين العرب، عبر النقاشات والبحوث والأطروحات التخصصية التي يتناولها.

واعتبر أن الشارقة كانت من المدن الرائدة والسباقة في تبنيها لقضايا وهموم المسرح العربي منذ 15 عاماً، واصفاً تجربة المسرح الثنائي التي يطرحها المهرجان بتجربة جديرة بالاحترام والتقدير.