"دبا الحصن للمسرح الثنائي" يواصل عروضه بمسرحية "العُرس الوحشي"

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

في ثاني أيام دورته الثالثة، وبحضور نخبة من النقاد والأدباء والمسرحيين من مختلف الدول العربية؛ واصل مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي عروضه وفعالياته بالمركز الثقافي لمدينة دبا الحصن.

بدأت أنشطة المهرجان، بإطلاق فعاليات ملتقى الشارقة الخامس عشر للمسرح العربي تحت شعار "الفضاء المسرحي: التوجهات الجديدة وآفاقها".

تضمنت أعمال الملتقى، إقامة عدداً من الندوات الحوارية التي أدارها الممثل والمخرج الإماراتي عبد الله راشد، وشارك بها عدد من النقاد والمسرحيين من مختلف الدول العربية.

تمحورت أعمال الندوة الحوارية الأولى لملتقى الشارقة للمسرح العربي، حول تشكيل الفضاء في المسرح المعاصر، حيث ناقش الحضور رهانات التجديد وإشكالياته في هذا السياق.

حاضر في أعمال الندوة كل من د. باسم الأعسم من العراق، و د. رشيد منتصر من المغرب، والمخرج والكاتب التونسي عماد إلمي، ود. فراس الريموني من الأردن.

وناقش الحضور عدداً من القضايا ذات الصلة بالفن المسرحي، منها الفضاء المسرحي بين التقليد والتجديد، وواقع التجارب العربية في الفضاء المسرحي الجديد، والعلاقة المترابطة بين المسرح والحداثة، كما سلطت الندوة الضوء على عدد من التجارب المسرحية الغربية.

وعلى مسرح المركز الثقافي، كان الجمهور على موعد مع عرض مسرحي جديد من المملكة الأردنية، بعنوان "العرس الوحشي".

المسرحية مستوحاة من رواية بالعنوان ذاته للفرنسي "يان كيفلك"، وكتبها فلاح شاكر، وأخرجها محمد الجراح، وتمثيل أريج دبابنة، وراتب عبيدات، وسينوغرافيا نور الدين الشوابكة.

تناولت المسرحية قصة جندي يستدرج فتاة مغرمة به إلى وحدته العسكرية، ويغتصبها مع اثنين من زملائه، وذلك قبل لحظات من إنهاء وحدته العسكرية مهامها والعودة لبلاده.

يسافر الجندي إلى بلاده، وتحمل الفتاة في جنين ولا تعرف لمن تنسب مولودها بين الثلاثة الذين تناوبوا على اغتصابها في تلك الليلة الوحشية، فتمقت وليدها وتعامله بقسوة إلى أن يضطرب نفسياً.

بعد انتهاء العرض، أقيمت ندوة تطبيقية لمناقشة جوانب المسرحية، فيما قامت دائرة الثقافة بتكريم فريق العمل المسرحي، وكان الختام مع السحب اليومي للفائزين بـ 3 سبائك ذهبية تقدمها الدائرة يومياً للجمهور.