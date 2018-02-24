المخرج الأردني د. الريموني: الشارقة تقدم إسهامات جليلة لدعم الحركة الثقافية عربياً

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

أكد المخرج المسرحي الأردني د. فراس الريموني، أن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، يعد إضافة قوية لأنشطة ومهرجانات دائرة الثقافة بالشارقة والتي تغطي كافة أنواع الفن المسرحي.

وقال الريموني في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مشاركته بفعاليات ملتقى الشارقة الـ 15 للمسرح العربي، الذي افتتح الجمعة تزامناً مع الدورة الثالثة للمهرجان؛ إن إمارة الشارقة تقدم إسهامات جليلة لتدعيم الحركة الثقافية عامة والمسرحية خاصة على الصعيد العربي.

واعتبر أن المهرجان يقدم كل ما هو جديد، سواء من ناحية الأطروحات العملية في العروض المسرحية، أو من ناحية الجوانب النظرية في الندوات والورش المصاحبة له.

وأضاف الريموني، أن ملتقى الشارقة للمسرح العربي يناقش جملة من القضايا الهامة جداً بالنسبة للفن المسرحي العربي، حيث ناقش في أول أيامه الفضاءات الجديدة في المسرح العربي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الملتقى يعد منبراً مهماً لتبادل الرؤى والخبرات من النواحي الأكاديمية والتطبيقية، بما يسهم في الارتقاء بالمسرح العربي.