المخرج الإماراتي عبد الله راشد: المسرح العربي محور اهتمام "دبا الحصن للمسرح الثنائي"

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

أعرب الكاتب والمخرج المسرحي الإماراتي عبد الله راشد، عن سعادته الغامرة ببرنامج الدورة الثالثة لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة.

وأشار في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن أهم ما يميز الدورة الحالية للمهرجان، استقطابها لنخبة من المسرحيين والنقاد من مختلف الدول العربية لتبادل الرؤى والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمسرح، وهو ما يعطي زخماً لمهرجانات الشارقة.

ونوه الكاتب والمخرج الإماراتي، إلى أهمية مخرجات ملتقى الشارقة للمسرح العربي والذي انطلقت أعمال دورته الـ 15 على هامش المهرجان، مضيفاً أن المسرح العربي وتجلياته محور اهتمام كبير في برنامج المهرجان هذا العام.

واختتم راشد حديثه، بالإشارة إلى أن الانشغال بواقع ومستقبل المسرح العربي، بدأ جلياً في الدورة الثالثة للمهرجان، وما تطرحه من نقاشات وعروض مسرحية وورش عمل أكاديمية.