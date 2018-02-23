"مليحة للآثار" يصطحب طلبة المدارس إلى تاريخ الإمارات قبل 130 ألف عام

الشارقة 24:

في إطار جهوده الهادفة إلى توفير باقة متميزة من البرامج التعليمية والترفيهية لطلبة المدارس والجامعات، يصطحب مشروع "مليحة للسياحة البيئية والأثرية"، أحد أبرز المشاريع السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، الزوار في رحلة إلى الماضي البعيد، لاستكشاف أنماط الحياة في المنطقة قبل أكثر من 130 ألف عام.

ويسعى المشروع الذي تطوره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، إلى إثراء الحصيلة المعرفية للطلبة من خلال استعراض المكتشفات الأثرية داخل مركز مليحة للآثار، وتقديم مجموعة من ورش العمل الممتعة، وتنظيم زياراتٍ مليئة بالإثارة والتشويق لمختلف المواقع التاريخية المحيطة بالمركز في تجربة تعليمية وترفيهية فريدة.

ويستكشف الطلبة أسرار ثقافة المنطقة العريقة وتاريخها من خلال باقات "آلة الزمن" التي يقدمها مركز مليحة للآثار للمستكشفين الصغار وطلبة المدارس والجامعات ليتعرفوا في رحلة ميدانية مثيرة على تاريخ المنطقة المحيطة التي كانت يوماً ما قاعاً للبحر، بالإضافة إلى مقابر سكان المنطقة الأوائل ورسوماتهم ومنحوتاتهم الحجرية والتعرف على مقتنياتهم وأدواتهم القديمة، كما تتاح لهم فرصة تفحّص الأحافير المختلفة لأشكال الحياة النباتية والحيوانية المتحجرة واستكشاف وادي الكهوف، وغيرها الكثير.

ويُنظّم القسم التعليمي لمركز مليحة للآثار جولات تعليمية وترفيهية ميدانية للمواقع الأثرية في الوجهة يرافقهم خلالها نخبة من المرشدين الخبراء، إلى جانب عدد من ورش العمل التفاعلية مع الفريق التعليمي تتمحور حول التاريخ والآثار، فضلاً عن جولة المتحف للتعرف على تاريخ مليحة ولمشاهدة المعروضات والقطع الأثرية، والعروض التفاعلية، وغيرها من الأنشطة التي تفتح أمام الطلبة نافذة فريدة يُطلون من خلالها على عصور ما قبل التاريخ التي عاشها الأجداد الأوائل.

كما ويقدم مركز مليحة للآثار مجموعة متميزة من الباقات والأنشطة الصحراوية الممتعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة صغاراً وكباراً، وتهدف إلى إثراء تجربة الزوار من خلال قالب واحد يمزج ما بين المعرفة والترفيه، ولذلك على الراغبين في معرفة المزيد وحجز الرحلات زيارة الموقع الإلكتروني التالي: discovermleiha.ae